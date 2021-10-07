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Amorti ne demek, ne anlama geliyor? Amorti kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Amorti#TDK
Amorti ne demek, ne anlama geliyor Amorti kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan Amorti kelimesi Amortir sözcüğünden türetilmiştir. Amortir, bir şeyin yükünü hafifletmek ve şiddetini azaltmak anlamına gelirken, amorti kelimesinin sözlük anlamı da bir bütünün en küçük kısmıdır. Günümüzde bu kelime daha çok piyangoda verilen en küçük ikramiye anlamında kullanılır. Amorti ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Amorti kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Paye

2- Mansiyon

3- Ödül

 Amorti Ne Demek?

  1. yüzyıldan itibaren Türkçe ile birlikte diğer Avrupa dillerine de geçen amorti kelimesinin sözlük anlamı hediye ve ödüldür. Ülkemizde amorti yerine teselli mükafatı kelimesi de sıklıkla kullanılır.

 Amorti Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Amorti kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Teselli olarak verilen cüzi ödül

 İkinci Anlamı: Kişinin beklediğinin çok daha altında bir para ya da ödül alması (Amorti vurmak şeklindeki kullanımı yaygındım.

 Amorti Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 ''Kaç tane bilet aldım, bir amorti bile vurmadı.''

 

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