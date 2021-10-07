Amorti ne demek, ne anlama geliyor? Amorti kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Amorti kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Paye

2- Mansiyon

3- Ödül

Amorti Ne Demek?

yüzyıldan itibaren Türkçe ile birlikte diğer Avrupa dillerine de geçen amorti kelimesinin sözlük anlamı hediye ve ödüldür. Ülkemizde amorti yerine teselli mükafatı kelimesi de sıklıkla kullanılır.

Amorti Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Amorti kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Teselli olarak verilen cüzi ödül

İkinci Anlamı: Kişinin beklediğinin çok daha altında bir para ya da ödül alması (Amorti vurmak şeklindeki kullanımı yaygındım.

Amorti Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Kaç tane bilet aldım, bir amorti bile vurmadı.''