Amorti ne demek, ne anlama geliyor? Amorti kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Amorti kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Paye
2- Mansiyon
3- Ödül
Amorti Ne Demek?
Amorti Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Amorti kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Teselli olarak verilen cüzi ödül
İkinci Anlamı: Kişinin beklediğinin çok daha altında bir para ya da ödül alması (Amorti vurmak şeklindeki kullanımı yaygındım.
Amorti Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Kaç tane bilet aldım, bir amorti bile vurmadı.''