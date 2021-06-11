Amor ne demek? TDK'ya göre amor kelimesinin anlamı nedir? Amor sözlük anlamı

Amor kökeni Fransızca olan bir kelimedir. Aslına bakılırsa anlam açısından dünya çapında çok kullanılan ortak anlamlar içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanılabilecek olan kelimeler arasında yer alıyor.

TDK'ya Göre Amor Kelimesinin Anlamı Nedir?

En çok merak edilen kelimeler içerisinde Amor sözcüğü geliyor. Fransızca kökenli olması ile beraber manevi duyguları anlatan bir kelime olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda kelimenin anlamı, ‘Aşk’ şeklinde ifade edilebilir. Doğrudan ve tek anlamı ile beraber aşk kelimesi üzerinde Türkçede yer almaktadır. Amaca uygun farklı yerlerde sık kullanılan sözcükler içerisinde geliyor.

Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden de bakıldığı vakit, yine ‘Aşk’ karşılığını veriyor. Genel olarak kadın ve erkek arasındaki aşka anlatsa bile, aynı zamanda doğaya ya da hayvanı ve pek çok farklı durma anlatan Aşkı da gösterir. Yani insanın herhangi bir olaya ya da kişiye ve durum ile maddi etkiye duyduğu aşkı gösteren bir kelimedir. Bu bağlamda yerleşik olarak son dönemlerde Türkçede kullanılmaya başlanan kelimeler arasında yer aldığını söylemek gerekir.