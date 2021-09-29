Amiyane tabirle ne demek? Amiyane tabirle TDK'ya göre sözlük anlamı nedir?

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Özellikle cümleleri destek amaçlı kullanılan amiyane tabiriyle deyimi, halk arasında yaygın kelime grupları içerisinde yer almaktadır. Taşıdığı anlam ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Amiyane Tabirle Ne Demek?

Amiyane tabiriyle deyiminin anlamı şu şekilde öne çıkar;

- Halkın ağzı ile

- Halkın değişiyle

Genel olarak cümlelerin başlangıcı içerisinde kullanılır ve herhangi bir konu kapsamında değerlendirilebilir.

Amiyane Tabirle TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumunu üzerinden bakıldığı vakit amiyane tabirle kelime grubu, ‘Halkın ağzı ile ya da halkın deyişiyle’ biçimi üzerinden ifade edilmektedir.

‘’Amiyane tabirle ona uzun derler.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi herhangi bir cümleyi destekleyici amaç altında kullanılabilir. Türkçede öne çıkan ve yer alan en önemli deyimler içerisinde gelmektedir. Sadece cümle içerisinde değil aynı zamanda amaca uygun tek başına da kullanılabilir.