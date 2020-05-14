Amgen Vakfı’nın Ücretsiz Bilim Eğitim Platformu “LabXChange” COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Geleceğin Bilim İnsanlarını Bir Araya Getiriyor

Amgen Vakfı’nın online bilim eğitimi platformu LabXchange geleceğin bilim insanlarına bilimsel süreci doğrudan keşfetme fırsatı sunuyor. Amgen Vakfı, Harvard Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Harvard FAS), ortaklığında hayata geçirdiği LabXchange, COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde dünyanın dört bir yanından bilim topluluklarındaki kullanıcılara; bilimsel alanlarda kişiselleştirilmiş eğitime, sanal laboratuvar deneyimlerine ve ağ fırsatlarına erişim imkanı sağlıyor.

LabXchange’in bilimsel sürece hayat verdiğini belirten Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, “Birçok öğrenci hipotez oluşturmayı, bir yöntemi anlamayı ve uygun bir deneysel probleme nasıl uygulayacağını belirlemeyi kapsayan bilimsel süreci doğrudan keşfetme fırsatına erişemiyor. Bilimsel süreçte kapsayıcılığı artırmayı, gerçek dünya sorunlarına yaratıcı, takım tabanlı yaklaşımlar geliştirmek için işbirliklerini teşvik etmeyi hedefleyen LabXchange ile daha fazla öğrenci bir araya gelebilecek ve keşfetmenin ne kadar keyifli olduğunu deneyimleyebilecek. LabXchange’in bu özelliği COVID-19’la mücadele döneminde daha da değerli. Korona virüs salgını nedeniyle zor zamanlar yaşadığımız bu günlerde LabXchange ebeveynlere de çocuklarına öğrenme yollarını gösterme konusunda rehberlik sunuyor. Her yaştan öğrencileri ve yaşam boyu öğrenenleri eğitme ve ilham verme potansiyeliyle bizi heyecanlandırıyor " diye konuştu.

BİLİMSEL EĞİTİM PROGRAMLARINA 150 MİLYON DOLARDAN FAZLA KATKIDA BULUNDU



Ücretsiz olarak sunulan online bilim eğitimi platformu LabXchange, Harvard’da ve dünyanın diğer yerlerindeki kurumlarda da yürütülen Amgen Biotech Experience (Amgen Biyoteknoloji Deneyimi) ve Amgen Scholars (Amgen Akademisyenleri) gibi bilim eğitimini destekleyen diğer Amgen Vakfı programları üzerinde inşa edildi. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için bilim deneyimini yeniden tasarlayan LabXchange, amaca yönelik kişiselleştirilmiş öğretimle eğitim engellerini kaldırıyor. Sanal laboratuvar simülasyonları öğrencilere yarının zorluklarını çözmek için gerekli bilimsel becerileri kazandırmaya yardımcı oluyor.



Genetik bozuklukları düzeltmek için CRISPR kullanmak gibi moleküler ve hücresel biyolojinin temel tekniklerini simüle ederek çeşitli bilimsel yöntemleri araştırmak ve gerçek yaşam problemlerini çözmek için bilimden yararlanmayı öğrenme imkanı sunuluyor. Öğrenciler için eşit bir alan yaratmak ve herkes için bilim okuryazarlığını teşvik etmek amacıyla tasarlanan LabXchange; videolar, interaktif simülasyonlar ve değerlendirmeler dahil dünya standardında eğitim içeriği kütüphanesine ücretsiz erişim sağlıyor. Platform, materyal seçme ve bir araya getirme özelliğiyle; öğretmenlere mevcut fen müfredatını bütünleyen sınıflar veya esnek öğrenme yolları oluşturma imkanı sunuyor. Ayrıca öğretmenler platformun küresel ağ işlevselliğiyle bir sınıfın, okulun veya bölgenin ötesinde işbirliği olanağı buluyor. Amgen Vakfı bugüne kadar Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) kapsamında 4. amaç olan Nitelikli Eğitim ve 3. amaç olan Sağlıklı Bireyler konularında küresel işbirliğini kolaylaştırma misyonu ile bilimsel eğitim programlarına 150 milyon dolardan fazla katkıda bulundu.



Dünyanın her yerinden içeriklere https://www.labxchange.org/ adresinden ulaşılabiliyor.

AMGEN VAKFI HAKKINDA



Amgen Vakfı, inovasyon geliştiren yeni nesillere ilham vermek ve Amgen çalışanlarının içinde yaşadığı ve görev yaptığı toplulukları güçlendirmeye yatırım yapmak için bilim eğitiminde mükemmelliği artırmayı amaçlıyor. Vakıf şimdiye dek ilham verici ve yenilikçi şekillerde toplum üzerinde etki yaratan yerel, bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına 325 milyon dolardan fazla bağışla destek vermiş bulunuyor. Amgen Vakfı; Amgen Akademisyenleri ve Amgen Biyoteknoloji Deneyimi dahil çeşitli özel programlarıyla geleceğin bilim insanlarına keşfetmenin heyecanını yaşatıyor. Daha fazla bilgi için AmgenInspires.com sitesini ziyaret edebilir, Twitter'da @AmgenFoundation hesabından bizi takip edebilirsiniz.



HARVARD ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HAKKINDA



Fen Edebiyat Fakültesi, Harvard Üniversitesini oluşturan yedi fakültenin en büyüğü olmanın yanı sıra hem lisans hem lisansüstü eğitim sunan tek birimdir. FAS, bilgiyi ileriye taşır, öğrenmeyi geliştirir ve liderleri şekillendirir. Daha fazla bilgi için: www.fas.harvard.edu/