Amfibi Nedir, Nasıl Yazılır? Amfibi Tanımı Ve Tdk Kelime Sözlük Anlamı

Yeni duyulan kelimelerin ne anlama geldiği çoğunlukla öğrenilmek istenir. Amfibi kelimesini de ilk kez duyan kişilerin de kelimenin doğru yazımını ve anlamını öğrenmek için araştırma yaptığı bilinmektedir.

Amfibi Nedir, Nasıl Yazılır?

Amfibi kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olarak ifade edilebilir. Amfibi, iki yaşamlılar manasına gelmekte olan bir kelimedir. Aynı zamanda kelime yüzergezer anlamında da kullanılmaktadır. Amfibi kelimesinin yazılışında ise sıklıkla yanlışlık yapılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ise '' amfibi'' olarak ifade edilebilir.

Amfibi kelimesini duyan kişiler anlamını öğrenmek ve doğru yazılışı ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak isterler. Amfibi kelimesinin anlamının doğru bir şekilde yazılışını öğrendikten sonra kelimenin anlamı ile ilgili de bilgi edinebilirsiniz.

Amfibi Tanımı ve TDK Kelime Sözlük Anlamı

Amfibi kelimesinin tanımı iki yaşamlılar olarak ifade edilebilir. Türk Dil Kurumu'na göre ise amfibi kelimesi, iki yaşamlılar ve yüzergezer manasına gelmekte olan bir kelimedir. Aynı zamanda amfibi kelimesi iki yaşayışlı olarak da bilinmekte olan bir kelimedir. Amfibi kelimesinin iki farklı sözlük anlamının olduğu da söylenebilir.