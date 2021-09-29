Amfi ne demek? Amfi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Taşımış olduğu anlamlar ile beraber amfi kelimesi hem İngilizce hem de Fransızca kökenlidir. Bu bağlamda özellikle amfi kelimesinin en önemli özelliklerinden biri değişik alanlara uygun biçimde kullanılmasıdır.

Amfi Ne Demek?

Birçok farklı anlamı ile beraber amfi kelimesi doğrudan günlük yaşamda kullanılan sözcüklerden biridir.

- Sıraları arkaya doğru basamaklı şekilde yükselen büyük derslik

- İki yönden ya da iki yönlü

- Çevresinde

Bu gibi anlamları ile beraber günümüzde birçok farklı alanda değerlendirilen bir kelimedir.

Amfi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Genelde iki yönlü ya da çevresinde şekilde anlam üzerinden amfi kelimesi kullanılmaktadır. Bu durum bir mekan ya da bir alan olarak öne çıkabilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu senden amfi kelimesi iki yönlü, iki yönde veya çevresinde gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle mekan ya da alan olarak amfi tiyatro ya da eğitim için derslikler ön plana çıkıyor.