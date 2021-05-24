Amfetamin nedir ve zararları nelerdir?

İnsanlar tarafından bilinen birçok madde vardır. Bu maddeler kullanıldığı zaman ciddi zararlara neden olabilmektedir. Bu yüzden kullanılan maddelerin içeriklerine iyi bir şekilde bakmak lazımdır. Aksi halde kullanılan maddenin vücut için çeşitli zararları söz konusu olacaktır.

Amfetamin Nedir?

Amfetamin, bağımlılık etkisi yaratan ve renksiz bir maddedir. Halk arasında met ve kristal gibi isimlerle anılmaktadır. Renksiz ve kokusuz olan bu madde uzun süreli kullanımlarda ciddi zararlara yol açabilmektedir. Zaten kullanan kişilerde bağımlılık etkisi gösterdiği için bırakılması oldukça zordur.

Amfetamin, sentetik olarak yapılan bir uyuşturucu türevidir. Ağızdan alınma yöntemi de bulunmaktadır. Farklı formlarda bulunan amfetamin maddesinin birçok türevi vardır. Metamfetamin olarak bilinen maddede halk tarafından sıklıkla bilinmektedir. Bu madde toz ve kristal gibi biçimlerde bulunabilir.

Amfetamin'in Zararları Nelerdir?

Amfetamin kullanımı kişilerde fiziksel ve ruhsal problemlere yol açabilir. Bazen etkisi az olurken bazen ise büyük olumsuzluklara yol açabilir. Zaten az etki göstermesi ilk kullanımlarda görülmektedir. Daha sık kullanılmaya başlanması ile ciddi zararları ortaya çıkardığı görülmüştür. Bazı durumlarda ise kişilere bağlı olarak ilk kullanımdan itibaren büyük etkilere sahip olabilmektedir.

Amfetamin'in Zararları

- Ağız içi ve dışı yaralarının oluşması,

- Deri iltihaplarına yol açması,

- Ağızda kötü bir koku bırakması,

- Diş çürümelerine yol açması,

- Kalp ritminde değişiklikler yaşanması,

- İştahsızlık ve yemek yeme isteğinin azalması,

- Uykusuzluk,

- Hayal görme,

- Anlamsız hareketler yapmak,

- Uyurken anlamsız rüyalar görmek,

- Gereksiz sinir ve stres yaşamak,

- İstemsiz davranışlar sergilemek.

Görüldüğü gibi Amfetamin maddesinin birçok zararı bulunmaktadır. Bu zararlar oldukça ciddi sonuçlar yaratacak etkilerdir. Özellikle sık kullanan kişiler için ölümcül etkiler görülmesi kaçınılmaz olan bir durumdur. O yüzden bu maddeyi kullanmadan önce iyice düşünmek gereklidir. Çünkü bağımlılık yapacağı için ondan sonra dönüşü olmayabilir. Zararlı bir madde olduğunun bilincinde olmanız lazımdır.