Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Ülkemizde, Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümünün yer aldığı toplam 7 üniversite bulunmaktadır. Bölüm, Girne Amerikan Üniversitesinin Beşeri Bilimler Fakültesinde de yer alıyor. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünün dersleri nelerdir, bölümden mezunlar hangi sektörlerde çalışabilir? Sizin için derledik.
Bölümün eğitim programında Amerikan Edebiyatının klasik ve modern eserleri analiz edilir. Temel İngilizce eğitimi, dil bilgisi kuralları ve şiir, roman, tragedya gibi sanat türleri de müfredatta yer almaktadır.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Ülkemizde, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı kürsüsü 1957 yılında kurulmuştur. Bu bölümünün bulunduğu fakülteler sırasıyla şunlardır: Fen - Edebiyat Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi ve İnsani Bilimler Fakültesidir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Nedir?
Amerikan Edebiyatı, Klasikler, Modern Klasikler ve Modern Edebiyat olmak üzere üçe ayrılır. Eğitim programında üç edebiyat türü de örnek metinlerle incelenir. Amerikan edebiyatı tarihi boyunca ortaya çıkmış edebi akımlar karşılaştırılır ve aralarındaki farklar tahlil edilir.
Amerikan kültürü ise edebiyat dışında sosyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri de kapsar.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?
Bölümün temel amaçlarından biri öğrencilere dil yetkinliği kazandırmaktır. Amerikan kültürünün diğer kültürlerle arasındaki ilişki, Amerikalı yazarların eserlerindeki özellikler ve çeviri çözümleri de bölümün amaçları arasında yer alır.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?
Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en fazla konuşulan dil İngilizcedir. Bu sayede Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunlarının yurt dışında çalışma imkanı da çok fazladır. Uluslararası danışmanlık firmalarında üst düzey yöneticilik yapabilirler. Edebiyata ilgi duyanlar yayınevlerinde çevirmenlik yapabilir ve İngilizce yazılmış eserleri Türkçeye kazandırabilir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 yıllık bir lisans programıdır.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?
Eğitim Fakültesi ya da Beşeri Bilimler Fakültesini kazanmak için barajı açmak gerekiyor. Bunun dışında her üniversitesinin ulusal kredi ve AKTS olmak üzere iki kredisi bulunmaktadır. Öğrenciler Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans diplomasını almak için bu kredileri tamamlamak zorundadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okuyacak olanların araştırma ve gözlem yapmayı sevmesi, bol bol okuması ve farklı kültürlere ilgi duyması gerekiyor.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?
Hacettepe ve Ege Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Bazı fakültelerde &100, bazılarında ise %30 İngilizce eğitim veriliyor. Öğrenciler tercih yaparken üniversitelerin öğretim diline bakmalı ve buna göre karar vermelidir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dil -1- puan türü ile öğrenci almaktadır.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri:
Amerikan Romanı
Metin Analizleri
Amerikan Kısa Öyküsü
Mitoloji
Metin İncelemeleri: Tiyatro
3.ve 4. Dönem Dersleri:
Klasik Batı Edebiyatı
Amerikan Kültür Tarihi
Yazma Teknikleri
Bölgesel Amerikan Kültürleri
Karşılaştırmalı Edebiyat
5.ve 6. Dönem Dersleri
Şiir İncelemesi
Modern Dönem Amerikan Romanı
İleri Yazım Teknikleri
Ortaçağ Edebiyatı
Edebiyatta Temalar
7.ve 8. Dönem Dersleri
Sınır Kültürü ve Edebiyatı
Metin Analizleri
Shakespeare
Edebiyat ve İdeoloji
Savaş Sonrası Amerikan Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:
İngilizce Konuşma Becerileri
Avrupa Sanatı I - II
Yazma Becerileri
İngiliz Edebiyatının Ana Hatları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir
Bölüm, en fazla iş olanağına sahip Fen - Edebiyat Fakültesi bölümleri arasında yer almaktadır. İngilizce neredeyse tüm sektörlerde talep edilen bir yabancı dil olduğu için, mezunlar farklı kurumlarda çalışabilir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olanların yapabileceği işler şunlardır:
Serbest çevirmenlik
İngilizce öğretmenliği (pedagojik formasyon sertifikası alanlar)
Noter onaylı ve yeminli tercümanlık
Üniversitelerde okutmanlık
Kültür - sanat dergilerinde editörlük
Turizm şirketlerinde üst düzey yöneticilik
Kitap eleştirmenliği
Yerli ve ulusal televizyon kanallarında editörlük
Gazetelerin kültür - sanat eklerinde köşe yazarlığı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Ege Üniversitesi
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