Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bölümün eğitim programında Amerikan Edebiyatının klasik ve modern eserleri analiz edilir. Temel İngilizce eğitimi, dil bilgisi kuralları ve şiir, roman, tragedya gibi sanat türleri de müfredatta yer almaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ülkemizde, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı kürsüsü 1957 yılında kurulmuştur. Bu bölümünün bulunduğu fakülteler sırasıyla şunlardır: Fen - Edebiyat Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi ve İnsani Bilimler Fakültesidir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Nedir?

Amerikan Edebiyatı, Klasikler, Modern Klasikler ve Modern Edebiyat olmak üzere üçe ayrılır. Eğitim programında üç edebiyat türü de örnek metinlerle incelenir. Amerikan edebiyatı tarihi boyunca ortaya çıkmış edebi akımlar karşılaştırılır ve aralarındaki farklar tahlil edilir.

Amerikan kültürü ise edebiyat dışında sosyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri de kapsar.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün temel amaçlarından biri öğrencilere dil yetkinliği kazandırmaktır. Amerikan kültürünün diğer kültürlerle arasındaki ilişki, Amerikalı yazarların eserlerindeki özellikler ve çeviri çözümleri de bölümün amaçları arasında yer alır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en fazla konuşulan dil İngilizcedir. Bu sayede Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunlarının yurt dışında çalışma imkanı da çok fazladır. Uluslararası danışmanlık firmalarında üst düzey yöneticilik yapabilirler. Edebiyata ilgi duyanlar yayınevlerinde çevirmenlik yapabilir ve İngilizce yazılmış eserleri Türkçeye kazandırabilir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 yıllık bir lisans programıdır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Eğitim Fakültesi ya da Beşeri Bilimler Fakültesini kazanmak için barajı açmak gerekiyor. Bunun dışında her üniversitesinin ulusal kredi ve AKTS olmak üzere iki kredisi bulunmaktadır. Öğrenciler Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans diplomasını almak için bu kredileri tamamlamak zorundadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okuyacak olanların araştırma ve gözlem yapmayı sevmesi, bol bol okuması ve farklı kültürlere ilgi duyması gerekiyor.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Hacettepe ve Ege Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Bazı fakültelerde &100, bazılarında ise %30 İngilizce eğitim veriliyor. Öğrenciler tercih yaparken üniversitelerin öğretim diline bakmalı ve buna göre karar vermelidir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dil -1- puan türü ile öğrenci almaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri:

Amerikan Romanı

Metin Analizleri

Amerikan Kısa Öyküsü

Mitoloji

Metin İncelemeleri: Tiyatro

3.ve 4. Dönem Dersleri:

Klasik Batı Edebiyatı

Amerikan Kültür Tarihi

Yazma Teknikleri

Bölgesel Amerikan Kültürleri

Karşılaştırmalı Edebiyat

5.ve 6. Dönem Dersleri

Şiir İncelemesi

Modern Dönem Amerikan Romanı

İleri Yazım Teknikleri

Ortaçağ Edebiyatı

Edebiyatta Temalar

7.ve 8. Dönem Dersleri

Sınır Kültürü ve Edebiyatı

Metin Analizleri

Shakespeare

Edebiyat ve İdeoloji

Savaş Sonrası Amerikan Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır:

İngilizce Konuşma Becerileri

Avrupa Sanatı I - II

Yazma Becerileri

İngiliz Edebiyatının Ana Hatları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir

Bölüm, en fazla iş olanağına sahip Fen - Edebiyat Fakültesi bölümleri arasında yer almaktadır. İngilizce neredeyse tüm sektörlerde talep edilen bir yabancı dil olduğu için, mezunlar farklı kurumlarda çalışabilir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olanların yapabileceği işler şunlardır:

Serbest çevirmenlik

İngilizce öğretmenliği (pedagojik formasyon sertifikası alanlar)

Noter onaylı ve yeminli tercümanlık

Üniversitelerde okutmanlık

Kültür - sanat dergilerinde editörlük

Turizm şirketlerinde üst düzey yöneticilik

Kitap eleştirmenliği

Yerli ve ulusal televizyon kanallarında editörlük

Gazetelerin kültür - sanat eklerinde köşe yazarlığı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Ege Üniversitesi