Amerikan İç Savaşı Tarihi Ve Önemi Nedir? Amerikan İç Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Amerikan İç Savaşı, 1861- 1865 yılları arasında devam etmiş ve yarım milyondan fazla insanın ölümü ile neticelenmiş bir iç savaştır. O tarihlerde ABD başkanı Abraham Lincoln idi.

Amerikan İç Savaşı Nedir? Amerikan İç Savaşı Hakkında

Amerikan İç Savaşı "Eyaletler Arası Savaş" olarak da adlandırılan bu iç savaşın tarafları Washington yönetimi ile bu ülkeden ayrılmak isteyen11 Güney Eyaleti arasında çıkan bir iç savaştır.

Amerikan İç Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır? Amerika İç Savaşının Tarafları

Abraham Lincoln'un 1860 yılında başkan seçilmesi ile birlikte Güney Eyaletlerinde huzursuzluk ve endişe arttı. Çünkü yeni başkan köleliği kaldıracağını deklare etmişti. Bunun üzerine 11 Güneyli eyalet Jefferson Davis komutasında bağımsızlıklarını ilan etti. Bu olay Amerikan İç Savaşının başlamasına giden yoldaki son hamle olmuştur.

12 Nisan 1861 yılında Güney Carolina'da bulunan Sumter Kalesi'nden ilk top atışıyla 12 Nisan 1865 yılına kadar devam edecek olan iç savaş başlamış oldu. Bu iç savaşın tarafları Birleşik Devletler ile güneyde oluşturulmuş olan Konfederasyon' dur. Birleşik Devletler komutan ve liderleri başta Abraham Lincoln olmak üzere Ulysses S.Grant, George B. McClellan idi.

Konfederasyonun başkan ve komutanları ise Jefferson Davis, Robert Edward Lee, T.J. Stonewall Jackson, Nathan Bedford Forrest idi. Her iki tarafın büyük kayıpları olmuştur. Her iki tarafta toplam ölen insan sayısı 600.000 civarlarında olmuştur. Yaralı sayısı da 350.000li rakamlarla ifade edilmiştir.

Amerikan İç Savaşı Nedenleri

Amerikan İç Savaşı ABD'nin tarihinde çok önemlidir ve ülkenin tam bağımsızlığa giden yoldaki en önemli dönemecidir. İşte Amerikan İç Savaşının nedenleri:

l ABD İç Savaşı 1861-1865 yılları arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş köleliğin kaldırılmasını isteyen Kuzey Eyaletleri ile köleliğin sürmesini isteyen Güney Eyaletleri arasında olmuştur.

l Fakat sebep bu kadar hümanist görünse de Kuzey Eyaletlerinin beklentisi ve amacı, kölelik kalktığında Güney Eyaletlerinden Kuzey'e gelecek olan kölelerin buradaki sanayi kuruluşlarında çalışacak olmalarıydı.

l Kuzey Eyaletlerinin, Güney'in İngiltere ile arasındaki yoğun ticari ilişkilerinden rahatsızlık duymasıdır.

l Bu ticaret şöyle seyretmekteydi. İngiltere Afrika'dan köle sağlıyor karşılığında Güney eyaletlerinden pamuk alıyorlardı.

l Bu ticaret Kuzey Eyaletlerinin işine gelmiyordu. Çünkü pamuğa kendi endüstrileri için istiyorlardı hem de bu şekilde pamuk dışarıya ucuza satıldığı için karşı çıkıyorlardı.

l İşte bu ticari ve ekonomik kaygı ve çıkarları için köleliği kaldırmak istemeyen Güney Eyaletleri ABD'den ayrılma kararı aldılar.

l Güney'in bu ayrılma kararı iç savaşı tetikleyen son nokta oldu.

Amerika İç Savaşı Sonuçları

Kanlı ve şiddetli bir iç savaş olan Amerikan İç Savaşı'nı Kuzey kazandı. 1865 yılında gelen bu zaferle birlikte ABD'de kölelik de kaldırılmış oldu. Güney Eyaletlerinde bulunan tüm zenci kölelere özgürlük verildi. Güney'deki tarımsal ekonomi ortadan kalktı ve sanayi kuruluşlarına ilgi ve talep artınca ABD'nin sanayileşmesi olumlu yönde ivme kazanmış oldu. ABD'nin güneyinde oluşan konfederasyon yapısı yıkılarak birlik sağlanmıştır.

Amerika İç Savaşının Önemi

Amerikan İç Savaşının en önemli sonucu, Amerika Birleşik Devletlerinin tam bağımsızlığını elde etmesi olmuştur. Diğer bir sonucu da ABD' de köleliğin kaldırılmış olmasıdır. savaş sonrasında köleler özgürlüklerine kavuşturuldu. Böylece Güney'deki köleliğe dayalı tarım ekonomisi de son bulmuş oldu. Köleler oy kullanma hakkını elde ettiler. ABD büyük bir sınav vererek bölünme tehlikesini atlatarak yeniden birliğini sağlamış oldu.