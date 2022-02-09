Amerikan Cocker özellikleri nelerdir? Tüy döker mi? kokar mı? kaç yıl yaşar?

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Köpek türleri arasında Amerikan Cocker türünün çok sevildiği bilinmektedir. Bu köpek türünün kendine has özellikleri bulunmaktadır. Birçok farklı özelliği bünyesinde barındıran bu köpek türünün çok merak edildiği de bilinmektedir. Ayrıca Amerikan cocker türüne sahip olan kişilerin doğru bir bakım yapması gerekmektedir.

Amerikan Cocker Özellikleri Nelerdir?

Amerikan Cocker türünde insanlarla geçinme durumu oldukça iyidir. Bu köpek türünün hem insanlar ile hem de diğer hayvanlarla rahatça geçindiği bilinmektedir. Ayrıca bu köpek türünün bakımı da çok zor değildir. Doğru yöntemler ile isteyen herkes Amerikan Cocker cinsinden sahiplenebilir. Amerikan cocker türünden sahiplenmek isteyen kişiler oldukça doğru bir seçim yapmaktadır. Özellikle çocuklu aileler için bu türün doğru bir tercih olduğu görülmektedir. Çünkü Amerikan Cocker çocuklarla iyi bir şekilde anlaşır.

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- İngiltere kökenli olan bu köpek türü Amerikalı köpek ırkı olarak bilinmektedir,

- Bu köpek ırkı sakin yapısı ile tanınmaktadır,

- Amerikan Cocker sahibine çok düşkündür,

- Avcı yeteneği olan bu köpek türünün gezmeyi sevdiği de bilinmektedir,

- Amerikan Cocker'ların enerji düzeyi orta seviyelerde bulunmaktadır,

- Korumacı olan bu köpek eğitilme konusunda orta bir düzeyde yer almaktadır,

- Büyüme döneminde meraklı yapıları ile dikkat çekerler,

- Sahiplerine karşı sadık olmaya çalışırlar,

- Sevgi görmekten çok hoşlanırlar,

- Erkekler 10-13 kilo arasında olmaktadır,

- Dişilerde de genel ağırlığın 10-13 kilo arasında olduğu dikkat çekmektedir.

Görüldüğü üzere Amerikan Cocker birçok farklı özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bundan dolayı ilgi çekici bir köpek olduğu söylenebilir.

Amerikan Cocker Türü Nasıl Bir Karaktere Sahiptir?

Amerikan Cocker türünün arkadaş canlısı ve iyi huylu bir köpek olduğu görülmektedir. Bu köpek türünün yapısında oyun oynamak vardır. Özellikle son yıllarda birçok insan Amerikan Cocker türündeki köpeklerden almaktadır. Bu köpeklerin birçok açıdan faydalı bir köpek olduğu dikkat çekmektedir.

Amerikan Cocker bakıldığı ortama neşe getirmektedir. Böylelikle Amerikan Cocker alan kişiler çok mutlu olmaktadır. Özellikle hayatına renk katmak isteyen herkes Amerikan Cocker sahiplenmektedir.

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Tüy Döker mi? Kokar mı? Kaç Yıl Yaşar?

Amerikan Cocker türünün tüy dökmesi zaman zaman görülebilir. Bu durumu yaşamamak adına köpeğin bakımının iyi yapılması gerekmektedir. Özellikle tüylerini düzenli bir şekilde taramak oldukça önemlidir. Çünkü bu köpek ırkının orta derecede tüy döktüğü bilinmektedir. Tüyleri yumuşak ve ipeksi bir yapıdadır. Bunun yanında Amerikan Cocker evde bakmak için ideal bir türdür. Çünkü köpeğin öyle aşırı bir kokusu yoktur. Ayrıca bu köpek ırkı orta düzey bir seviyede eğitilebilir.

Amerikan Cocker genellikle 12 ile 15 yıl arasında yaşar. Ayrıca bu köpek türünün şov ve spor amaçlı kullanıldığı da görülmektedir. Köpeğin genel yapısı oldukça olumludur. Bunun yanında Amerikan Cocker hareketli yapısı ile dikkat çekmeyi başarmaktadır. Birçok kişi ev ortamında keyifle Amerikan Cocker beslemektedir.

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Amerikan Cocker cinsi arkadaş canlısı, enerjik ve zeki bir yapıya sahiptir. Bu köpeklerin girdikleri her yerde son derece keyifli bir ortam bulunmaktadır. Bundan dolayı Amerikan Cocker besleyen insanların çok mutlu oldukları görülmektedir. Özellikle en iyi köpek türlerinin arasında Amerikan Cocker'da yer almaktadır. Ayrıca bu köpek türü havlamayı sever ve oldukça sosyaldir.