Amerika hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Amerika hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Resmi olmayan rakamlara göre nüfusu 329 milyon olan Amerika’nın en kalabalık şehirleri ve eyaletleri şu şekilde sıralanabilir: 1- New York 2- Manhattan 3- Kuzey Carolina 4- Philadelphia 5- Hawaii 6- Florida 7- Batı Virginia

Amerika Hangi Kıtada Yer Alır?

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika kıtasında yer alır.

Amerika Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Amerika, Kuzey Yarım Kürededir. Güneyinde Meksika ve Küba, kuzeyinde ise Kanada yer alır.

Amerika Hangi Dine Mensup?

Amerika, Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %65'i Katoliktir.

Amerika Hangi Dili Konuşuyor?

Amerika'nın resmi dili İngilizcedir. Bunun dışında ülkede İspanyolca, Almanca ve İtalyanca gibi Avrupa dilleri de yaygın olarak kullanılır.

Amerika Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Amerika Birleşik Devletleri 26 harften oluşan İngiliz alfabesini kullanıyor.

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Amerika Hangi Takvimi Kullanıyor?

Amerika, Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç yılı olarak kabul eden Miladi Takvimi kullanmaktadır.

Amerika Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Amerika'nın resmi para birimi Dolar'dır.