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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Amca Baba Yarısıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Amca Baba Yarısıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri ve deyimler hem Türk Dili içerisinden hem de günlük yaşantımızda sıklıkla başvurduğumuz özlü sözler olmaktadır. Bu özlü sözleri ile paragraflarda anlatılacak olguları bir cümle ile anlatabilmektedir. Bunlardan birisi de "amca baba yarısıdır" atasözü olmaktadır. "Amca baba yarısıdır" atasözü ile anlatılmak istenenleri derledik.

Anne ve babalar insanın hayatında en önemli rollerden birisidir. "Amca baba yarısıdır" atasözü de bu önemli role ithafen söylenmiş bir atasözü olmaktadır.

 Amca Baba Yarısıdır Atasözünün Anlamı TDK Nedir?

 "Amca baba yarısıdır" atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte yer almamaktadır. Bunun yanından bu atasözünün günlük kullanım içerisinde bolca yer aldığı görülmektedir. Günlük dil içerisinde yer alan "amca baba yarısıdır" atasözünün anlamı ise; babaların erkek kardeşi olan amcalar yeğenlerini sanki kendi babalarıymış gibi göz kulak olurlar. Çocuklar ise amcalarını kendi babaları gibi sever ve saygı duyarlar.

 Amca Baba Yarısıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Çocuklar yetim kaldıktan sonra amcaları onlara kendi çocuklarıymış gibi baktı çünkü amca baba yarısı demektir.

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