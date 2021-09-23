Ambulans şöförü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ambulans Şöförü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Özel hastanelerde ya da devlet hastanesinde çalışma şartları, görev alınan yıl, mezun olunan okul gibi kriterlere göre de değişiklik gösterir.

Ambulans Şoförü Nedir?

Ambulans şoförü, hastaların sağlık kuruluşlarına en hızlı ve güvenli bir şekilde sevk edilmesini sağlayan araçları kullanan kişiye denir. Ambulans şoförleri, yapmış oldukları iş ile ilgili özel eğitimler alırlar. Ambulans şoförü, hastanın ilgili yere taşınmasından sorumlu olan profesyonel görevliye verilen isimdir.

Ambulans şoförleri genellikle stres altında araç kullanma konusunda donanıma ve deneyime sahibidir. Ambulans şoförlerinin araç sürme konusunda oldukça yetenekli olmaları, hedefe en hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları gerekir. Ambulans şoförlerinin aldıkları eğitim de stres ve trafik ile başa çıkma yöntemleri ile birlikte ileri sürüş teknikleri de gösterilir.

Ambulans Şoförü Ne İş Yapar?

Ambulans şoförünün görevleri;

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Alınan bir çağrı ve ihbar doğrultusunda ambulansı daima göreve hazır bir şekilde bulundurmak,

Şehir planından ya da haritalardan alınana yardımlarla çağrılan adrese en kısa süre içinde ulaşmak,

Alınan çağrılar doğrultusunda ambulans ekibi ile birlikte görev yerine en hızlı şekilde intikal etmek,

Gereken zaman dilimlerinde işaret lambalarını ya da sirenleri kullanarak hedefe en kısa zaman içinde ulaşmak,

Ambulans ile birlikte gerekli ekipmanların temizliğini düzenli bir şekilde yapmak,

Merkezde bulunması gereken ama tükenen malzemelerin kontrolünü ve teminini sağlamak,

Aracın rutin bakımlarını düzenli olarak yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak,

Bir sonraki görev için her zaman hazırda bulunmak.

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur?

Ambulans şoförü olabilmek için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan kişiler, ambulans şoförü olabilmek için düzenlenen eğitimlere katılma ve gerekli sertifikaları alma hakkına sahip olur.

Ambulans Şoförü Olma Şartları Nelerdir?

Özel kurumlardan B sınıfı ehliyet ve ilk yardım sertifikası almanız halinde ambulans şoförü olmak için başvuru yapabilirsiniz. Özellikle sağlık meslek liselerinden mezun olan ya da eğitimini ön lisans derecesinde tamamlamış olan kişilere ambulans şoförü alımlarda öncelik tanınıyor. İleri sürüş teknikleri hakkında eğitim alan ve sürüş konusunda yetenekli olan kişiler ambulans şoförü olabiliyor. Bu sürüş teknikleri sayesinde yoğun bir trafikte bile nasıl araç kullanılacağından dar yollarda doğru park etme becerisine kadar pek çok alanda kişilerin bilgi ve beceri sahibi olması gerekir.

Ambulans Şoförü Görevleri Nelerdir?

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Ambulans şoförü, 7 gün 24 saat iş anlayışına göre yapılmıştır. Bu nedenle de meslek erbabı gereği, normal şoförlere göre daha iyi bir sürüş yeteneğine sahip olmaları gerekir. Ambulans şoförleri, hastaneden hastaneye değişiklik gösteren farklı esnek çalışma saatlerine sahiptir. Kişilerin bu çalışma saatlerine uyum sağlaması, esnek çalışma anlayışına sahip olması, özverili, çevik ve hızlı bir karaktere sahip olması gerekir. Ambulans şoförünün hastayı taşırken çok dikkatli olması ve hastayı sarsmaması gerekir.

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Ambulans Şoförü Maaşları Ne Kadar?

Ambulans şoförü maaşları, çalışma saatlerine, çalışılan kuruma, kişinin görev yaptığı ile, haftalık ya da aylık çalışma saatlerine, gece çalışma durumuna göre değişiklik gösterir. Özel hastanelerde çalışan ambulans şoförlerinin ortalama olarak maaşları, 4.250 TL'den, devlet hastanelerinde çalışan ambulans şoförlerinin maaşları ise ortalama olarak, 3.250 TL'den başlıyor.

Ambulans Şoförleri İçin İş İmkanları Nelerdir?

Ambulans şoförleri, özel ve kamu hastanelerinde görev yapabilir.