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Ambulans şöförü nasıl olunur, yaş sınır kaç? Ambulans şöförleri ne kadar maaş alıyor?

#Ambulans Şöförü#Ambulans#Meslek
Ambulans şöförü nasıl olunur, yaş sınır kaç Ambulans şöförleri ne kadar maaş alıyor

Dikkat çeken ve son dönemlerde internet üzerinden araştırılan meslekler içerisinde ambulans şoförü gelir. Bunun belli başlı bazı koşulları vardır ve bu koşul ve şartların yerine getirilmesi gerekir. Peki, ambulans şoförü nasıl olunur, yaş sınır kaç? Ambulans şoförleri ne kadar maaş alıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Hem özel sektörde hem de devlet hastanelerinde ambulans şoförü olmak mümkün. Bu doğrultuda şoför alımları yılda birkaç kez yapılabilmektedir. Ambulans şoförü olan kişilerin maaşları ve çalışma sistemleri ise çalıştığı kuruma bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

 Ambulans Şoförü Nasıl Olunur?

 7/24 iş anlayışına sahip ve esnek çalışma saatlerine uygun, diğer gerekli şartları yerine getiren kişiler ambulans şoförü olabilmektedir. Aynı zamanda özverili ve hızlı bir karakterde olması da büyük öneme sahiptir. Tabii dikkatli, odaklı ve soğukkanlı kişilerin olması da yine ayrıca önemlidir. Psikolojik açıdan olması gereken bu kriterleri ile beraber özellikle kanun kapsamında bazı kriterleri bulunmaktadır.

 - En az lise mezunu olmak gerekir.

 - Acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olanlar önceliklidir.

 - Farklı bölümlerden ön lisans ve lisans mezunları da başvurabilir.

 - B sınıfı ehliyet gerekir.

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 - Kişinin ilk yardım sertifikası sahibi olması gerekir.

 - Sağlık Bakanlığı kapsamında psikolojik analiz testlerinden geçilmesi gerekir.

 - İleri sürüş teknikleri hakkında eğitim almış kişiler ambulans şoförü olabilir.

 - Hem teorik hem de pratik olarak yapılacak sınav ile ölçüm yapılmalıdır.

 Yukarıda verilen koşulları gerçekleştiren ve sınavları geçen kişiler ambulans şoförü olma hakkını elde eder.

 Ambulans Şoförü Yaş Sınır Kaç?

 Ambulans şoförü olmak konusunda merak edilen en önemli konular içerisinde yaş sınırı geliyor. Bu doğrultuda Ambulans şoförü olabilmek için en az 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Tabii sadece 18 yaşında geçmek yeterli değildir. Mutlaka gerekli eğitimlerin alınması ve ilgili bölümlerden mezun olması önemli bir yere sahiptir. Diğer yandan şoförlük konusunda tecrübe, ileri teknik sürüş eğitimi ve birden psikolojik sınavlardan geçmek de yine oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı kişi 18 yaşından büyük olsa dahi, mutlaka lise üstünde bir eğitim görmesi önemlidir. Böylece gerekli kriterleri tamamlayan kişiler, devlet ya da özel hastanelerde ambulans şoförü olmaya hak kazanır.

 Ambulans Şoförleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

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 Ambulans şoförlerinin maaşları tecrübesi ve aynı zamanda hastaneye göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle devlet hastanesi ile beraber özel hastaneler içerisinde maaşlar farklılık ortaya çıkarır. Bu doğrultuda özel hastanelerde ambulans şoförlüğü gerçekleştiren kişilerin maaşları 4.250 TL’den başlamaktadır. Devlet hastanesinde görev yapan ambulans şoförlerinin maaşı ise 3250 TL’den başlar. Daha sonra kişinin aldığı eğitim, edindiği tecrübe ve diğer bazı kriterlere bağlı olarak maaş artış gösterir.

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 Ambulans Şoförlüğü İçin Okunması Gereken Bölümler Nelerdir?

 Aslına bakılırsa ambulans şoförlüğü yapabilmek için 18 yaşından büyük olmak ve lise mezunu olmak yeterli gelir. Ancak sıralamada öncelikli noktaya ulaşabilmek için belli başlı bazı bölümler ön plana çıkıyor. Bu bölümleri tamamlamak suretiyle daha etkin bir şekilde ambulans şoförü olma şansı artmaktadır.

 - Sağlık Meslek Lisesi

 - Acil tıp teknisyenliği ön lisans

 - Ön lisans ve lisans farklı bölümler

 - Sağlık eğitimi ve ambulans şoförlüğü konusunda özel kurslar

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 Genel olarak yukarıdaki eğitimlerden herhangi birini almak, ambulans şoförü olma konusunda diğer kişilerin önüne geçme olasılığı sağlar. Tabii hem fiziksel hem de psikolojik olarak da birçok farklı sınavı geçmek gerekmektedir. Son dönemlerde internet üzerinden en çok araştırılan ve merak edilen geçerli ve saygın meslekler içerisinde yer alıyor.

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