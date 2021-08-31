Amazon Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Amazon Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Amazon halka açık hisseleri bulunan şirketlerden bir tanesidir. Dünyanın en ünlü ve en değerli şirketleri arasında gösterilmektedir. Amazon yapay zeka ile entegreli bir şekilde çalışan şirkettir.

Amazon Hangi Ülkenin Markası?

Amazon markası Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir markadır.

Amazon Nerede Üretiliyor?

Amazon yapay zeka odaklı bir şekilde Washington'da üretilmektedir.

Amazon Ne Zaman Kuruldu?

Amazon şirketi 1994 yılında 5 Temmuz'da kurulmuştur.

Amazon'un Sahibi Kim?

Amazon'un sahibi aynı zamanda kurucusu olan Jeff Bezos'dur.

Amazon'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Amazon şirketi Washington merkezli olarak kurulmuştur. Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon şirketi en büyük beş şirket listesine de girmiştir. Amazon şirketi 2000 yılında belirlemiş olduğu logosunu günümüzde de kullanmaktadır.

Amazon 1994 yılında Cadabra adını aldı ve 1 sene boyunca bu adı kullandı. Halka açık bir şekilde kurulan bu şirket dünyanın en değerli şirketleri arasında yer aldı. E ticarette dünyanın her yerine hizmet veren Amazon şirketinin çalışan sayısı 1 milyonu aşmaktadır.