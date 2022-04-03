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Amatem ne demek ve açılımı nedir? Amatem neyin kısaltması

Amatem ne demek ve açılımı nedir Amatem neyin kısaltması

Geçmişten günümüze gelene kadar zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek için çeşitli kurumlar kurulmuştur. Bu kurumlar sayesinde zararlı alışkanlıklara bağımlı olan insanları normal bir şekilde hayata kazandırmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Amatem de bu kurumlardan biri olarak ele alınmaktadır. Peki, Amatem ne demek ve açılımı nedir? Amatem neyin kısaltması olmaktadır? İşte, Amatem hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için tüm detayları derledik.

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Amatem, kuruluşu çok eskilere dayanan bir tedavi merkezi olarak ifade edilmektedir. Bu kurumda alkol başta olmak üzere pek çok madde bağımlılıkları ile mücadele edilmesi söz konusu olmaktadır. 

 Amatem Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 Amatem 1983 tarihinde faaliyete başlayan bir tedavi merkezi olmaktadır. Bu merkezde alkol ve çeşitli madde bağımlılıklarına yönelik tedavi edici hizmetler sunulmaktadır. Amatem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yer alan ve alkol ile madde bağımlılığı sorunu olan insanlara yönelik özel bir bölüm olarak belirtilmektedir. Amatem'in açılımı: Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi olarak ifade edilmektedir. 

 Amatem Neyin Kısaltması 

 Amatem alkol ve madde bağımlılığı yaşayan insanların sorunlarına yönelik olan özel bir bölüm olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağımlılıkların önlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Amatem ailelere, öğrencilere ve toplumun her kesiminden insanlara çeşitli eğitimler vererek onları bilgilendiren bir kuruluş olmaktadır. Amatem, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 

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