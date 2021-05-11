Amasya'nın alan kodu kaçtır? Amasya telefon kodu hakkında bilgi

Amasya Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan en güzel ve önemli şehirlerinden biridir. Özellikle bol ormanlık alanı ve oksijeni ile beraber, harika doğal alanlara sahiptir. Bu yüzden her sene farklı yerlerden pek çok farklı İnsan değişik amaçları doğrultusunda şehre ulaşım sağlar. Bunu gerçekleştirmek için ise öncelikle alan kodunu bilmek ve ilgili bölgeye ulaşmak gerekir.

Amasya'nın Alan Kodu Kaçtır?

Telefon üzerinden Amasya şehrinin farklı bölgelerine ulaşım sağlamak istediğiniz vakit, 0358 numarasını tuşlayabilirsiniz. Bu numara ile beraber geriye kalan numaraları giriş yaparak ilgili noktaya ulaşım sağlayabilir ve iletişim kurabilirsiniz. Amasya'nın hem şehir merkezi açısından hem de ilçeleri konusunda 0358 alan kodunu değerlendirmeniz mümkün.

Özellikle Türkiye ile beraber dünyanın birçok farklı bölgesi adına meşhur olan Amasya elması da yine şehrin önemli noktalarından biridir. Bu bağlamda ticari açıdan ve turizm noktasında da önemli bir potansiyeli olan Amasya için, herhangi bir noktaya ulaşım sağlamak adına 0358 alan kodunu değerlendirebilirsiniz. Bu sayede ilçeye bağlı olarak diğer alan kodunu giriş yapmak suretiyle, sabit hatlı numaralara ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak oldukça kolay.