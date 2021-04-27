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Haber Giriş: 27.04.2021 - 02:30 | Son Güncelleme:

Amasya plaka kodu kaçtır? Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri

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Amasya plaka kodu kaçtır? Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodları, her ilin kendine ait olduğu bir rakamdır. İlçelerin plaka harfleri ise rakamın yanında bulunan harflere bakılarak Amasya'nın hangi ilçesinden olduğu ve hangi ilçesine ait olduğu anlaşılır. Bu iki kavram günlük hayatta karşımıza çıkmakla birlikte pek çok işlemde de kullanılmaktadır. Bu yazıda ise Amasya'ya ait plaka kodunu ve Amasya'ya bağlı ilçelerde kullanılan plaka harflerini derledik.

Amasya, Türkiye'de Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Amasya plaka kodu ile ise aracın Amasya'ya ait olduğu tespit edilir. Amasya ilçeleri; Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova, Göynücek olarak sıralanabilir.

Amasya Plaka Kodu ve Amasya İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Türkiye 81 ilden oluşan bir ülkedir. Amasya plaka kodu 05 olan ildir. Bu rakam alfabeye göre belirlenmiştir. Amasya, 150.828 kişilik bir nüfusa sahiptir. Türkiye'nin orta kısmında olduğundan dolayı birçok kişinin durak noktası olmuştur. Peki bu ilçenin plaka harfleri nelerdir? Aşağıya bir göz atalım.

 Amasya Merkez plaka harfleri;

 05 M 0001 – 05 M 2500

 05 T 0001 – 05 T 2500

 05 EA 001 – 05 EL 999

 05 G 8001 – 05 G 9000

 05 AC 001 – 05 AZ 999

 05 DA 001 – 05 DE 999

 Suluova ilçesi plaka harfleri;

 05 M 7501 – 05 M 7999

 05 T 7501 – 05 T 7999

 05 FA 001 – 05 FZ 999

 05 G 9501 – 05 G 9750

 Merzifon ilçesi plaka harfleri;

 05 G 9001 – 05 G 9250

 05 M 5001 – 05 M 7500

 05 DF 001 – 05 DZ 999

 05 T 5001 – 05 T 7500

 Gümüşhacıköy ilçesi plaka harfleri;

 05 M 2501 – 05 M 3500

 05 T 2501 – 05 T 3500

 05 KA 001 – 05 KZ 999

 Taşova ilçesi plaka harfleri;

 05 M 3501 – 05 M 3599

 05 T 3501 – 05 T 3599

 05 HA 001 – 05 HF 999

 Göynücek ilçesi plaka harfleri ise;

 05 S 4501 – 05 S 5000

 05 T 4501 – 05 T 5000

 05 M 4501 – 05 M 5000

 05 NA 001 – 05 ND 999 olarak sıralanabilir.

 

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