Amasya plaka kodu kaçtır? Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri

Amasya, Türkiye'de Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Amasya plaka kodu ile ise aracın Amasya'ya ait olduğu tespit edilir. Amasya ilçeleri; Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova, Göynücek olarak sıralanabilir.

Amasya Plaka Kodu ve Amasya İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Türkiye 81 ilden oluşan bir ülkedir. Amasya plaka kodu 05 olan ildir. Bu rakam alfabeye göre belirlenmiştir. Amasya, 150.828 kişilik bir nüfusa sahiptir. Türkiye'nin orta kısmında olduğundan dolayı birçok kişinin durak noktası olmuştur. Peki bu ilçenin plaka harfleri nelerdir? Aşağıya bir göz atalım.

Amasya Merkez plaka harfleri;

05 M 0001 – 05 M 2500

05 T 0001 – 05 T 2500

05 EA 001 – 05 EL 999

05 G 8001 – 05 G 9000

05 AC 001 – 05 AZ 999

05 DA 001 – 05 DE 999

Suluova ilçesi plaka harfleri;

05 M 7501 – 05 M 7999

05 T 7501 – 05 T 7999

05 FA 001 – 05 FZ 999

05 G 9501 – 05 G 9750

Merzifon ilçesi plaka harfleri;

05 G 9001 – 05 G 9250

05 M 5001 – 05 M 7500

05 DF 001 – 05 DZ 999

05 T 5001 – 05 T 7500

Gümüşhacıköy ilçesi plaka harfleri;

05 M 2501 – 05 M 3500

05 T 2501 – 05 T 3500

05 KA 001 – 05 KZ 999

Taşova ilçesi plaka harfleri;

05 M 3501 – 05 M 3599

05 T 3501 – 05 T 3599

05 HA 001 – 05 HF 999

Göynücek ilçesi plaka harfleri ise;

05 S 4501 – 05 S 5000

05 T 4501 – 05 T 5000

05 M 4501 – 05 M 5000

05 NA 001 – 05 ND 999 olarak sıralanabilir.