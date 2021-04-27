Amasya plaka kodu kaçtır? Amasya ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka kodları, her ilin kendine ait olduğu bir rakamdır. İlçelerin plaka harfleri ise rakamın yanında bulunan harflere bakılarak Amasya'nın hangi ilçesinden olduğu ve hangi ilçesine ait olduğu anlaşılır. Bu iki kavram günlük hayatta karşımıza çıkmakla birlikte pek çok işlemde de kullanılmaktadır. Bu yazıda ise Amasya'ya ait plaka kodunu ve Amasya'ya bağlı ilçelerde kullanılan plaka harflerini derledik.
Amasya, Türkiye'de Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Amasya plaka kodu ile ise aracın Amasya'ya ait olduğu tespit edilir. Amasya ilçeleri; Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova, Göynücek olarak sıralanabilir.
Amasya Plaka Kodu ve Amasya İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Türkiye 81 ilden oluşan bir ülkedir. Amasya plaka kodu 05 olan ildir. Bu rakam alfabeye göre belirlenmiştir. Amasya, 150.828 kişilik bir nüfusa sahiptir. Türkiye'nin orta kısmında olduğundan dolayı birçok kişinin durak noktası olmuştur. Peki bu ilçenin plaka harfleri nelerdir? Aşağıya bir göz atalım.
Amasya Merkez plaka harfleri;
05 M 0001 – 05 M 2500
05 T 0001 – 05 T 2500
05 EA 001 – 05 EL 999
05 G 8001 – 05 G 9000
05 AC 001 – 05 AZ 999
05 DA 001 – 05 DE 999
Suluova ilçesi plaka harfleri;
05 M 7501 – 05 M 7999
05 T 7501 – 05 T 7999
05 FA 001 – 05 FZ 999
05 G 9501 – 05 G 9750
Merzifon ilçesi plaka harfleri;
05 G 9001 – 05 G 9250
05 M 5001 – 05 M 7500
05 DF 001 – 05 DZ 999
05 T 5001 – 05 T 7500
Gümüşhacıköy ilçesi plaka harfleri;
05 M 2501 – 05 M 3500
05 T 2501 – 05 T 3500
05 KA 001 – 05 KZ 999
Taşova ilçesi plaka harfleri;
05 M 3501 – 05 M 3599
05 T 3501 – 05 T 3599
05 HA 001 – 05 HF 999
Göynücek ilçesi plaka harfleri ise;
05 S 4501 – 05 S 5000
05 T 4501 – 05 T 5000
05 M 4501 – 05 M 5000
05 NA 001 – 05 ND 999 olarak sıralanabilir.