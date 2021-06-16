Amasya lise taban puanları 2021! Amasya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Amasya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Amasya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Amasya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Amasya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,6338
|2,25
|0,1
|AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|434,0747
|3,16
|0,2
|AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|408,5767
|6,44
|3,18
|AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|379,8576
|11,88
|2,96
|AMASYA / MERKEZ / Amasya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|372,9432
|13,51
|3,38
|AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|368,9292
|14,5
|6,62
|AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|347,5902
|20,35
|4,5
|AMASYA / SULUOVA / Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|313,1165
|31,95
|14,68
|AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,3183
|37,46
|15,31
|AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|208,717
|89,4
|20,67