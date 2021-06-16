Amasya lise taban puanları 2021! Amasya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Amasya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Amasya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,6338 2,25 0,1 AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,0747 3,16 0,2 AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,5767 6,44 3,18 AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,8576 11,88 2,96 AMASYA / MERKEZ / Amasya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,9432 13,51 3,38