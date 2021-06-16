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Eğitim
Haber Giriş: 16.06.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Amasya lise taban puanları 2021! Amasya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Amasya lise taban puanları 2021! Amasya LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Amasya'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Amasya LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Amasya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Amasya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120443,63382,250,1
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90434,07473,160,2
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120408,57676,443,18
AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90379,857611,882,96
AMASYA / MERKEZ / Amasya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180372,943213,513,38
AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90368,929214,56,62
AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60347,590220,354,5
AMASYA / SULUOVA / Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30313,116531,9514,68
AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34299,318337,4615,31
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34208,71789,420,67

 

 

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