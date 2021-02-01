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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Aman Diyene Kılıç Kalkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Aman Diyene Kılıç Kalkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri kendi içlerinde oldukça derin anlama sahiptir. İçerdikleri bu derin anlam ile birçok kişiye öğüt ve hayat tecrübesi aktarır. Aman diyene kılıç kalkmaz atasözünün anlamı nedir? Aman diyene kılıç kalkmaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte aman diyene kılıç kalkmaz atasözü ile ilgili detaylar.

Atasözleri yaşam tecrübelerinden süzülen saf bilgilerdir. Atasözleri okuyan, duyan kişilere önemli bilgiler ve tecrübeler aktarılır. Atasözleri tüm toplum tarafından benimsenmiş sözlerdir. Çok sıklıkla günlük konuşmalarda kullanılan atasözleri ile birlikte sıklıkla kullanılmayan atasözleri de bulunur.

 Aman Diyene Kılıç Kalkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Karşıdaki kişinin gücünün takdir edilip, karşıdaki kişinin kendisinin güçsüz olduğunu anlamasıyla teslim olmuş olmasıyla; güçlü olan kişinin güçsüz kişiye karşı bir kötülük göstermesi insanlığa sığmayan, mertliğe sığmayan bir harekettir. Bu hareket insanlık dışı olarak kabul edilir.

 Aman Diyene Kılıç Kalkmaz Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri

Öğretmen kendisine saygısızlık yapa öğrencisini affetti, sonuçta aman diyene kılıç kalkmaz.

Hata yaptığımı anlayınca babamdan özür diledim ve babam aman diyene kılıç kalkmaz diyerek beni affetti.

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