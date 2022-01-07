Alzaymır nasıl yazılır? Alzaymır kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Almanca kökenli bir kelime olması ile beraber alzaymır önemli bir hastalıktır. Genelde ilerleyen yaşta ortaya çıkan ve hatırlamada güçlük ya da bazı yetilerde kayıp gibi durumlar üzerine önüne çıkmaktadır. Bu ciddi rahatsızlık günümüzde kelime olarak çok fazla kullanılmaktadır. Ancak çoğu zaman yanlış şekilde ele alınmaktadır.

Alzaymır Nasıl Yazılır?

Doğru yazılışı merak edilen kelimeler içerisinde alzaymır gelmektedir. Özellikle Almanca kökenli bir isim olması ile beraber, Türkçeye çevrilmiş hali üzerinden kullanılmaktadır. Yani daha doğrusu Türkçede nasıl okunuyorsa günümüzde o şekilde değer bulmaktadır. Bu doğrultuda Türkçe yazım üzerine, ‘Alzaymır’ şeklinde ifade edilmekte ve kullanılmaktadır.

Alzaymır Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Alzheimer aslında bakılırsa bu hastalığı bulan kişinin ismi olarak öne çıkmaktadır. Alman bir bilim insanı olması ile beraber aynı zamanda Türkçe üzerinden de ortak şekilde kullanılmaktadır. Tabii Türkçe üzerinden söz konusu olduğu vakit yine Türkçe okunuşu kapsamında aynı yazılışı ile ele alınmaktadır. Yani Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, ‘Alzaymır’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun olarak kullanma şansı bulunmaktadır. Hem okunuşu hem de yazılışı şeklinde bu yazım üzerinden ele alınabilir.