Alveol nedir, nerede bulunur? Alveol hangi canlılarda bulunur?

Alveol, akciğerlerde bulunan bir canlı olarak bilinmektedir. Alveol temelinde bir çeşit canlı hücredir. Alveol'ün de birbirinden farklı görevleri bulunmaktadır. Görevi olmasına rağmen alveol'ün de insan yaşamı için hayati bir önemi bulunmaktadır.

Alveol Nedir?

Akciğerlerde bulunan canlıya alveol denilir. Alveol temelinde bir çeşit canlı hücre olarak bilinmektedir. Alveol'ün çok çeşit görevi bulunmaktadır. Canlılardaki kılcal damarların içerisinde ise bol miktarda alveol bulunur. Alveol'ün tanımı ve görevinin bilinmesinde de önemli faydalar vardır. Alveol kırmızı kan hücreleri olarak bilinmektedir.

Kanın bulunduğu her yerde ise alveol bulunur. Bu nedenle damarların içerisi, kılcal damarlar ve akciğerlerde de yoğun bir şekilde alveol bulunur. Alveol, kan dolaşımındaki görevi açısından çok işlevseldir. Kırmızı kan hücrelerinin tıptaki ismi alveoldür. Bu nedenle kırmızı kan hücrelerine alyuvar denilmektedir. Alveol kelimesinin başında yer alan al da kırmızı anlamına gelmektedir.

Alveol Nerede Bulunur?

Canlıların sağlığı için alveol gerekir. Alveol ise genellikle damarların içerisinde, kılcal damarlarda ve akciğerlerde yoğun olarak bulunmaktadır. O nedenle alveol, kan dolaşımındaki görevleri göz önüne alındığında çok işlevsel olarak görülmektedir. Alveol işlevi ve görevi bakımından da ön planda yer almaktadır. Alveolün birbirinden farklı görevleri de bulunmaktadır.

Alveol Hangi Canlılarda Bulunur?

Alveoller, akciğer içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra alveol yalnızca memeli canlılarda bulunmaktadır. Memeli canlıların akciğerlerinde diğer tüm omurgalılardan farklı olarak alveol bulunmaktadır. Alveol ise solunum yüzeyini genişleten yapılar olarak bilinirler. Yalnızca memeli canlılarda kaslı diyafram, karın ile göğüs boşluğunu birbirinden ayırmak ile görevlidir. İnsanlarda solunum sistemi de ağız, burun, gırtlak, yutak, akciğer ve soluk borusundan oluşmaktadır.

Alveol Görevleri Nelerdir?

Canlılar için büyük bir önemi bulunan alveolün çok sayıda görevi bulunmaktadır. Alveollerin en temel görevlerinden bir tanesi havayı temizleyerek bunları kılcal damarlara ulaştırmaktır. O nedenle burundan giren hava ancak temizlendikten sonra vücuda aktarılır. Bu nedenle alyuvarların temel görevi de bu şekildedir. Alyuvarların görevini iyi yapmaması nedeniyle insan vücudu zarar görebilir. Akciğerlerde ortaya çıkan pek çok hastalık ise alveolün görevini yeterince yapmamasından kaynaklanabilir. Alveol, oksijen sağlayarak karbondioksitin de vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Alveol görevini tam anlamıyla yaptığında akciğer çok daha sağlıklı olacaktır.

Sürüngenlerde Alveol Bulunur mu?

Sürüngenlerin anatomik yapısı diğer memelilerden farklıdır. Ayrıca sürüngenlerin akciğerleri memelilerin akciğerlerinden de daha az karmaşıktır. Memeli canlıların akciğerlerinde çok kapsamlı dallı havayolu yapısı bulunurken bu sürüngenlerde bulunmaz. Gaz değişimi ise sürüngenlerde de alveollerde de olur. Buna rağmen sürüngenlerin diyaframları bulunmaz. Sürüngenler ile memeli canlıların anatomik yapısındaki farklılıklar alveol gelişimini de etkilemektedir.

Alveol İle İlgili Merak Edilenler

Akciğerlerin içerisinde alveol bulunmaktadır. Alveoller, kılcal damarlardaki karbondioksiti alması ile bilinir. Ayrıca alveoller kılcal damarların içlerinde olan oksijeni de verirler. Bu ise madde alış verişi olarak adlandırılır. Kan dolaşımında alveol önemli bir görev üstlenir. Alveoller, memeli canlılarda havayı temizledikten sonra kılcal damarlara vermektedir.

Damarlar genellikle tüm vücuda dağıtılır. Vücuttaki kirlenen kan ise kılcal damarlar ile yeniden alveollere iletilir. Alveol genel olarak gaz alış verişinde önemli bir rol oynar. Alveollerin doğru bir şekilde çalışması akciğer sağlığının da korunmasını sağlayacaktır. Sigara içilmesi ve ye çok tozlu yerlerde bulunulması sağlık açısından zor olabilir.