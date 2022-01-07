Altyapı nasıl yazılır? Altyapı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Alt kelimesiyle başlayan diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Altüst 2- Alt tarafı 3- Alttan Almak 4- Altı Üstü 5- Alt Alta

6- Altını Üstüne Getirmek

Altyapı Nasıl Yazılır?

Çeşitli yapıların ve makinelerin üretiminde kullanılan tesisata altyapı adı verilir. Sosyoloji biliminde ise bu kelime terim anlamında kullanılır. Toplumun ekonomik ve idari yapısını oluşturan temel yapılara altyapı denir.

Altyapı kelimesi birleşik bir isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Bu nedenle altyapı kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibi olmalıdır:

ALTYAPI

Altyapı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Altyapı kelimesini ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Altyapı - Doğru Kullanım

Alt yapı - Yanlış Kullanım

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Altyapısı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Altyapı sorunlarını hala çözemedik. (Doğru kullanım)

2- Ekonomi, bir toplumun alt yapısını oluşturan en önemli faktördü.

(Yanlış Kullanım)