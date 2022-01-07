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Altyapı nasıl yazılır? Altyapı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Altyapı nasıl yazılır Altyapı kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Öz Türkçe bir kelime olan altyapı kelimesi, alt ve yapı kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Dil devriminden sonra literatüre giren bu kelime, cümle içerisinde birleşik isim olarak kullanılır. Örneğin: ''Altyapı sorununu çözer çözmez size geri dönüş yapacağız.'' Bir yapının temelini oluşturan sistemlere altyapı adı verilir. Altyapı nasıl yazılır? Altyapı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Alt kelimesiyle başlayan diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- Altüst 2- Alt tarafı 3- Alttan Almak 4- Altı Üstü 5- Alt Alta

 6- Altını Üstüne Getirmek

 Altyapı Nasıl Yazılır?

 Çeşitli yapıların ve makinelerin üretiminde kullanılan tesisata altyapı adı verilir. Sosyoloji biliminde ise bu kelime terim anlamında kullanılır. Toplumun ekonomik ve idari yapısını oluşturan temel yapılara altyapı denir.

 Altyapı kelimesi birleşik bir isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Bu nedenle altyapı kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibi olmalıdır:

 ALTYAPI

 Altyapı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Altyapı kelimesini ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

 Altyapı - Doğru Kullanım

 Alt yapı - Yanlış Kullanım

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 Altyapısı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Altyapı sorunlarını hala çözemedik. (Doğru kullanım)

 2- Ekonomi, bir toplumun alt yapısını oluşturan en önemli faktördü.

 (Yanlış Kullanım)

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