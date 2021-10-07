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Altun ne demek, ne anlama geliyor? Altun kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Altun ne demek, ne anlama geliyor Altun kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçede hem isim olarak hem de kelime kapsamında kullanılan sözcükler arasında Altun geliyor. Aynı zamanda bu kelimenin anlamı da merak edilmektedir. Peki, Altun ne demek, ne anlama geliyor? Altun kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Kökeni hem Farsça hem de Arapça olarak öne çıkan Altun, isim ve kelime bazında değerlendirilmektedir. Özellikle erkek çocukları için değerlendirilen güzel bir isim olduğunu ifade etmek mümkün. Bu bağlamda birçok değişik anlam üzerinden de ele alınır.

 Altun Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Değişik anlamları ile beraber Altun kelimesi ön plana çıkmaktadır.

 - Ziynet eşyası olarak değerlendirilen kıymetli maden

 - Paslanmayan ve iyi iletken olan değerli bir maden

 - Üstün nitelikli, değerli kimse

 Yukarıda verilen önemli anlamları kapsamında öne çıkan etkili isimler içerisinde yer almaktadır.

 Altun TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu kapsamında Altun kelimesi, ‘Ziynet eşyası olarak değerlendirilen kıymetli maden ya da Üstün nitelikli ve değerli kimse’ ifadeleri üzerinden ele alınmaktadır. Amaca uygun olarak hem kelime hem de isim şeklinde değerlendirilebilir.

 

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