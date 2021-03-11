Alttan Almak ne demek? Alttan Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimin ''aşağıdan almak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Alttan almak toplum tarafından en büyük erdemlerden biri olarak görülür.

Alttan Almak Ne Demek?

Alttan almak, birine onun gibi davranmamak, karşı tarafın sakinleşmesini ve hatalarını kabul etmesini beklemek demektir Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu deyim,. ''Sineye Çekmek'' ile yakın anlamlıdır.

Alttan Almak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: İnsanların bir anlık kızgınlıkla söylediği sözlere aynı şekilde cevap vermemek. Anlamı: İki taraf arasında tartışma çıkmasın diye sessiz kalmak. Anlamı: Karşı tarafın kötü sözlerine ve çirkin davranışlarına karşı sakin kalmak.

Alttan Almak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben alttan aldıkça o daha çok sinirlendi.

2- Ali ne kadar bağırırsa bağırsın Ayşegül alttan almaya devam etti.