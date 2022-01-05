Altınkaya, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde

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Stanford Üniversitesi tarafından çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturulan 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki ilk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanları listesi açıklandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Kimya Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya da, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alma başarısını gösterdi.

7 milyon araştırmacı üzerinden yürütülen çalışmada ‘Dünyanın en etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alan Sacide Alsoy Altınkaya, geçtiğimiz yıllarda peynir altı suları kullanılarak yenilebilir gıda ambalaj malzemesi geliştirerek, atıkların doğaya zarar vermeden ekonomiye geri kazandırılması noktasından yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmişti.