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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 05:03 | Son Güncelleme:

Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Geçmişten günümüze kadar öğüt verici amaçlı kullanılan pe çok atasözü bulunmaktadır. Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözü de günlük hayatta çok sık kullanılan atasözleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle anlamı da merak uyandırmaktadır. Peki Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözünün anlamı nedir? Sizlere Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözünün anlamını ve cümle içerisinde kullanımını detaylıca derledik.

Dilimizde atasözlerinin büyük önem, bulunmaktadır. Bu nedenle anlamlarını bilmek çok önemlidir. Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözünün anlamını Türk Dil Kurumundan öğrenmeniz mümkündür.

 Altının Kıymetini Sarraf Bilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Atasözleri toplumun ve insanlığın yaşam felsefesidir. Tüm duyguları mecazi bir anlam ile anlatan sözlere atasözleri denmektedir. Atasözleri atalarımızın tecrübeleri ile öğüt niteliğinde kalıplaşmış ve kamuca benimsenmiş sözlerdir. Altının Kıymetini Sarraf Bilir atasözü de bunlardan birisidir. TDK sözlüklerine göre bu atasözünün anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

 - Bir şeyin değerini en iyi o konuda uzman olanlar bilirler. Kişilerin değerini bilmek de buna benzer. Gerçekten kıymetli şeylerin gerçek değerini az kişi bilir.

 Altının Kıymetini Sarraf Bilir Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

 - O bu konuda uzman olduğu için en doğrusunu bilir. Nede olsa altının kıymetini sarraf bilir.

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