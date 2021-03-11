Altından Girip Üstünden Çıkmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

En az iki sözcükten oluşan deyimlerin birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır. Altından Girip Üstünden Çıkmak deyiminin anlamına ise TDK sözlüklerinden ulaşabilmek mümkündür.

Altından Girip Üstünden Çıkmak Ne Demek?

Bir para veya serveti gereksiz yere, sorumsuzca harcayıp kısa zamanda biriktirmek anlamına gelen bir deyimdir. Bunun dışında ele alınan bir işi eninde sonunda bitirilmesi ve çok çaba gösterilmesi anlamına da gelmektedir.

Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Altından Girip Üstünden Çıkmak deyiminin anlamı TDK sözlüklerinde birkaç farklı anlamlarda açıklanmıştır. Bu deyimin anlamları şunlardır:

- Malı ve parayı düşüncesizce tüketmek.

- Ne yapıp edip istediğini yaptırmak.

- Halletmek.

- Karışmak.

Altından Girip Üstünden Çıkmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Altından girip üstünden çıktı ve işlerin üstesinden geldi.

- Altından girdi üstünden çıktı ve motoru tamir etti.