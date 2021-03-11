Altın Yumurtlayan Tavuk ne demek? Altın Yumurtlayan Tavuk deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim mecazi olarak ülkeye döviz getiren yabancı turistleri anlatmak için de kullanılır.

Altın Yumurtlayan Tavuk Ne Demek?

Bu deyim, aynı adı taşıyan bir masaldan alınmıştır. Masala göre bir çiftçinin tavuğu her gün bir altın yumurtlamaya başlar. Çiftçinin aklına bir gün tavuğun içinde daha fazla altın olabileceği ihtimali gelir. Bunun üzerine tavuğu keser. Böylece hem altından hem de altın yumurtlayan tavuktan olur.

Altın Yumurtlayan Tavuk Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yetenekleriyle, sanatıyla ya da mesleğiyle ortalamanın üstünde para kazanan kimse.

2- Yabancı ülkelerden gelen ve çok para harcayarak ülke ekonomisine katkıda bulunan turist.

Altın Yumurtlayan Tavuk Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İnsan altın yumurtlayan tavuğunu kesmek yerine onu kendi elleriyle beslemeli.

2- Yüksek maaşlı bir işe başlayan ablam, bir anda evin altın yumurtlayan tavuğu oldu.