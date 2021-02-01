Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz atasözü önemli ve saygın olan kişilerin konumu ne olursa olsun altın değerini hiç bir zaman yitirmezler manasında kullanılmaktadır. Anlamı bakımından günümüzde sıklıkla karşılaşılan bu durumlarda çok kullanılan bir atasözüdür.

Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz atasözünün anlamı (TDK) nedir?

Altın yere düşmekle Pul Olmaz atasözü; saygın, dürüst ve değerli olan kişiler bulundukları mevkiden uzaklaştırılsa da, ya da sosyal statülerinde düşme de olsa sahip oldukları değeri asla yitirmezler anlamını taşımaktadır. Altın adları daima altın değerinde kalır. Değerleri bulundukları konumdan aşağı düşmekle asla azalmaz.

Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz Atasözünün örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

*Her yıl sınıf birincisi seçilirken bu yıl ikinci olunca, annem Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz! dedi.

*Başkanlık mevkiinde olduğum kurum beni başkanlıktan düşürünce, Altın Yere Düşmekle Pul Olmaz! Atasözü aklıma geldi ve görevime devam etme kararı aldım.