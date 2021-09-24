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Altın Türleri Nelerdir? En Değerli Altın Hangisidir? Tam Altının Büyüğü Nedir?

Altın Türleri Nelerdir En Değerli Altın Hangisidir Tam Altının Büyüğü Nedir

Dünyanın en değerli olan ve aynı zamanda en geçerli madenleri içerisinde şüphesiz altın gelir. Aynı zamanda Altın farklı türleri üzerinden de ele alınır ve amaca uygun şekilde kullanılır. Peki, altın türleri nelerdir? En değerli altın hangisidir? Tam altının büyüğü nedir detayları ile derledik.

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Yatırım aracı olarak günümüzde çoğu insanın kullandığı madenler içerisinde altın öne çıkıyor. Tabii altın yatırım konusunda farklı biçimlerde ve türlerde ele alınır. Böylece amaca uygun olarak değişik şekillerde değerlendirilir. 

 Altın Türleri Nelerdir? 

 Altın türleri aynı zamanda altın çeşitleri olarak da anlatılabilir. Yatırım kapsamında gram ile beraber aynı zamanda fiyatlandırma açısından altın türleri değişkenlik göstermektedir. 

 - Gram altın

 - Çeyrek ya da yarım ile beraber tam altın

 - Reşat altın

 - Hamit altın

 - Gremse altın 

 Bu altın türleri farklı gramaj ile beraber aynı zamanda değişik fiyat üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle yatırım amaçlı günümüzde en değerli ve en çok kullanılan madenler içerisinde bir adım öne çıkıyor. Tabii bu konuda daha çok günümüzde çeyrek ve yarım tam altın yaygın kullanılıyor. 

 En Değerli Altın Hangisidir? 

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 En değerli altın özellikle yatırım yapmak isteyenler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda ise en değerli altın olarak gram altın öne çıkıyor. Bunun temel nedenleri altında tam fiyatı üzerinden satılması ile beraber, aynı zamanda işçilik maliyetinin bulunmamasıdır. Bu doğrultuda gram altın kuyumcularda 1 gram ile beraber 20 gram arasında değişkenlik gösteren miktar üzerinden ele alınmaktadır. Böylece gram altın üzerinden birikim gerçekleştiren birçok kişi, önemli yatırım aracı olarak değerlendirmektedir. 

 Tam Altının Büyüğü Nedir? 

 Tam altının büyüğü olarak Cumhuriyet altını ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda tam altın 7 gram olarak ifade edilirken, Cumhuriyet altını ise 7,20 gram ağırlığına sahiptir. Tabii aynı zamanda her ikisi de 22 ayar olarak ifade edilir. Tabii hem toplam ağırlığı üzerinden ele alınan altın hem de has altın olarak öne çıksa bile, ortak şekilde Cumhuriyet altını tam altının büyüğü olarak daha değerli şekilde değerlendirilmektedir.

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