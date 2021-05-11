Altın Hesabı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Altın Hesabı Nasıl Açılır

Altın hesabı, bireylerin altınlarını banka hesaplarında biriktirmelerine ve bazı durumlarda altın faiz oranlarından faydalanmalarına imkan tanıyan olukça yaygın bir mevduat hesabıdır.

Altın Hesabı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Altın hesabı, birikimlerini emtia olarak değerlendirmek isteyen bireyler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Altın hesabı vatandaşların, sahip oldukları altınları bankalara götürmeleri ya da mevcut birikimleriyle bankalardan altın alarak hesaplarına eklemeleri şeklinde kullanılan bir birikim hesabıdır. Altın hesabının vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı çeşidi bulunur.

Altın hesabında sahip olunan çeyrek, yarım ve gram altınlar bankalara götürülerek hesap açmak ya da hesaba ekleme yapmak mümkündür. Aynı zamanda bankaların sahip olduğu güncel altın oranında para karşılığı altın alarak hesaba eklemek ya da hesap açılımı yapmak da olasıdır. vatandaşlar bu seçeneklerden kendilerine uygun olanını tercih edebilirler.

Altın Hesabı Nasıl Açılır?

Altın hesabı bankaya gidilerek ya da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla açılabilen bir hesaptır. Müşterisi olduğunuz bankaya başvurarak altın hesabı açabilirsiniz. Ayrıca mobil uygulama ya da internet bankacılığını kullanarak da altın hesabı açabilirsiniz.

Açılan altın hesabına, banka hesabınızdaki para karşılığında bankanın güncel oranı aracılığıyla altın alarak altın ekleyebilirsiniz. Böylelikle altın hesabında birikimlerinizi güvence altına almış olursunuz. Bankanın güncel kur oranlarını kullanarak istediğiniz al altınlarınızı satabilir ya da üzerine eklemelerde bulunabilirsiniz. Bunun dışında fiziksel altınlarınızı bankaya götürerek de altın hesabı açabilirsiniz.

Açtığınız altın hesabını birikim miktarınıza göre belirli orandaki bir faize bağlayabilirsiniz. Vadeli altın hesabıyla hesabınızdaki altın belirlenen oranda kazanç getirir. Ancak vadeli altın hesabı için müşterilerin bankalara göre değişen bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Bunun hakkında detaylı bilgi almak için müşterisi olduğunuz bankaya başvurabilirsiniz.