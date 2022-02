Altın gençlerin altın projeleri

Haberin Devamı

Daha önce Elektrikli Araç Eva-1 ile TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda 2019 ve 2021 yıllarında 3’üncülük Ödülü, 2019 yılında Jüri Özel Ödülü, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları’nda ise 2021 yılında En İyi Takım Ruhu Ödülü’nü kazanan mucitler ekibi, araçlarını geliştirerek daha iddialı buluşlar peşinde koşuyor. Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı ve AUTONOM Merkez Müdürü Dr. Süleyman Baştürk katıldıkları ilk yarışmada 3’üncülük elde etmelerinin itici güç olduğunu söyleyerek çalışmalarını şöyle anlattı:

“İlk olarak tasarladığımız Eva-1 ismini verdiğimiz ilk elektrikli aracımızı geliştirip Eva-2 S’i tasarladık. İkisi de bizi gururlandıran başarılar elde edip dereceye girdi. TEKNOFEST ’in her sene değişen kurallarına ve kriterlerine göre çalışıyoruz. Yaptığımız her projede yerlilik oranı artıyor. Eva-1’de elektrik motoru ve yerleşim şarj birimi olmak üzere iki yerli ürün vardı. Eva-2’de elektrik motoru, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi ve yerleşim şarj birimi ile yerli ürün sayısını dörde çıkardık. Şimdi EVA-3 üzerinde çalışıyoruz, o da tamamlanmak üzere. Eva-3 daha yerli ve daha milli olacak. TEKNOFEST’e onunla katılacağız. En iddialı olduğumuz alan elektrikli araç. Proje tabanlı eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin reel bir projede uygulamalı eğitim almaları ve bir ürünün ortaya çıkması için gerekli olan tüm süreçleri yaşayarak öğrenmesini hedefleyerek başladık. Ayrıca, bu projeler öğrencilerin takım çalışması, proje yönetimi, liderlik gibi özelliklerinin gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Böylece öğrenciler, profesyonel hayatta karşılaşacakları süreçlerin bir simülasyonunu deneyimliyor ve iş hayatına daha hazır hale geliyorlar.”Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi ve EVA Team kaptanı Oğuzhan Tavukçu yönettiği projelerden şöyle bahsetti:“Hurda bir aracı alıp, bütün mekanik aksamını söküp önce elektrikli araca çevirdik. Daha sonra o aracı otonom hale getirdik. Şu anda hem elektrikli araç olarak kendiniz kullanabiliyorsunuz hem de sürücüsüz olarak çalışabiliyor. Bir parkurun içerisinde ya da herhangi bir yolda gittiğinde trafik levhalarını tanıyıp kurallara uygun hareket ediyor. Kırmızı ışıkta durması gerektiğini anlayıp dururken, dönüşün yasak olduğu yerlere dönmüyor. Şerit takibi özelliğinin yanı sıra araç takip sistemi ve bariyerlere olan mesafeyi ayarlama özelliği de mevcut. Araçta yapay zeka sistemi olduğu için ihtiyaç duyulan duruma göre istediğimiz şekilde algoritmayı geliştirebiliyoruz.TEKNOFEST’te yarışacağımız bir diğer kategori roket ve ilk defa katılıyoruz. Şu an tasarım aşamasında ancak tüm hesaplamalarımız iyi ilerliyor. Roket yarışmasında irtifaya göre farklı kategoriler var. Biz uzun irtifaya katılacağız ve 10 bin fite çıkmamız gerekiyor. Bu yarışmada TÜBİTAK roket motorunu kendisi veriyor. Amaç ise 10 bin fite ulaştığında içerisinde bulunan yükü bırakıp daha sonra roketin paraşütüyle aşağı inmesi. Aşağı indiğinde roketimizdeki herhangi bir parçanın kullanılamaz halde olmaması gerekiyor. Yani roketiniz parçalansa bile bulunan bütün parçalar kullanılabilir halde olmalı. Bütün takımlar roketlerinin yukarıya çıkıp çıkamayacağını yarış sırasında öğreniyorlar.”

EVA TEAM’DE BİR LİSELİ

9 yaşından beri yazılım alanına ilgi duyan ve yazılım dillerini kendi çabalarıyla öğrenen lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Metehan Saral, 4 senedir EVA Team’de görev yapıyor. Saral edindiği tecrübeyi şöyle anlatıyor:

“9’uncu sınıftan beri yani EVA kurulduğundan beri ekibin içindeyim. Elektrikli ve otonom araçların sürücü ve kontrol merkeziyle haberleşmesini sağlayan birimde görev alıyorum. Ayrıca araçlardan elde edilen verileri uzaktaki bilgisayardan görebileceğimiz yazılım üzerinde uğraşıyoruz. Burada kendimden büyük ağabeylerim, ablalarımla çalışıyorum ve onlarla aile gibi olduk. Burada kendimi her geçen gün geliştiriyorum.”