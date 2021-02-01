Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaç Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri kısa ve özlü cümleler olmasının yanında içerisinde birçok anlam bulundurmaktadır. Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur atasözünün bize anlattığı ilk şey ise çok kıymetli olmanın yardıma ihtiyacı olmamak anlamına gelmediğidir.

Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaç Olur Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar varlıklı ve zengin olabilirler ancak bu hayatlarının sonuna kadar böyle devam edeceğini garanti etmez. Gün gelir bu varlıklı insanlar sahip oldukları her şeyi kaybederek yoksullaşırlar. Bu hale düştükten sonra isim kendilerinden daha düşük gelir seviyesindeki insanlara ihtiyaç duyabilir hatta muhtaç olabilirler. Bu sebeple varlıklı ve zengin insanlar paralarına, servetlerine ve sahip olduklarına güvenmemelidir.

Altın Eşik Gümüş Eşiğe Muhtaç Olur Cümle İçinde Kullanımı

Köyün en zengini Mehmet Ağa yangından sonra bütün malını kaybetti. Artık altın eşik gümüş eşiğe muhtaç oldu ve bütün köylü ona yardım etti.