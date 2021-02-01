Altın Eli Bıçak Kesmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerinin anlamları genellikle öğüt verici niteliğindedir. Dilimizde pek çok atasözü bulunmaktadır. Altın Eli Bıçak Kesmez atasözünün anlamı TDK sözlüklerinde değerlendirilmiş olup anlamını öğrenmek mümkündür.

Altın Eli Bıçak Kesmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Uzun gözlem ve deneyimler sonucunda oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözü denmektedir. Atasözleri genellikle mecazi anlamlıdır ve bir sözcüğü bile değiştirilemez. Altın Eli Bıçak Kesmez atasözünün Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı şu şekilde belirtilmiştir:

- Hünerli kişiye yaşama güçlükleri etki yapamaz. Bir sarsıntı geçirse bile o kişi yıkılmadan işini sürdürebilir.

Altın Eli Bıçak Kesmez Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

- O işinde başarılı olduğu için altın eli bıçak kesmez derdi.