Altın Çocuk Olimpiyatlara gidiyor

Mihraç Akkuş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran son Dünya Şampiyonası’nda sergilediği performansla Olimpiyat Milli Takımına girdi. 12 yaşından beri Judo sporuyla ilgilendiğini söyleyen Akkuş, “Aslında spora ilk güreş ile başladım. Iğdır’da güreş il şampiyonasını izlemeye gitmiştim. Orada güreş hocası bana ‘sen de denemek ister misin’ dedi. Hiç bilmeden gittim denedim ve 2013’te il şampiyonu oldum. Bir süre sonra judo hocası beni judo yapmaya çağırdı. 15 günlük judocuydum çeyrek finale kadar çıktım. Ancak hakem kararıyla elendim. Bir yıl sonra ise Türkiye şampiyonu, Balkan şampiyonu ve sonra milli sporcu oldum. Judo hem izleyici seyri açısından hem daha akrobatik olması hem de teknikleri açısından daha keyifli” dedi.

AİLEDEN GELEN YETENEK

Mihraç Akkuş, 2000 yılında Kars’ın Iğdır ilçesinde yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi ev hanımı. Üç abisi ise güreşçi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle spora devam etmemişler. İkisi kız üç kardeşi ise Mihraç gibi Milli judocu. Iğdır’da başladığı lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite eğitimini ise 2019 yılında YÖK’ün özel Milli Sporcu kontenjanı üzerinden tercih ettiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapıyor. Akkuş spora olan yeteneğiyle ilgili olarak, “Aileden gelen bir yeteneğim var. Kendi hırsım çok. Biraz bu sporu hırsımla yapıyorum. Yıllardır bu sporu yapıyorum ama asıl büyük motivasyonum olimpiyatlar” dedi.

Türkiye’nin ümitlerde ilk dünya ve Avrupa judo şampiyonu olan ve Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından “Altın Çocuk” olarak isimlendirilen Mihraç Akkuş, Olimpiyatlarla ilgli olarak şunları söyledi: “Tabi ki altın madalya kazanmak istiyorum. Bütün sporcuların en büyük hayali budur. Şu an kamptayım ve çok iyi geçiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Performansımın arttığını görüyorum. Orada benden daha üstün biri olacağını düşünmüyorum. En iyisini başaracağımı biliyorum. Ardından da okul bittiğinde kendimden daha başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Kendi sporuma uygun yeni bir şeyler yapmak istiyorum.”



BANA ÖZEL KAMP YAPTILAR

“Şu an Gürcistan’da Olimpiyat hazırlık kampındayız. Sabah 8.30’da kalkıp yoğun bir antrenman döneminden geçiyoruz. Bazen günlük 3 antrenmana bile çıkabiliyor. Son dönemler pandemiyle birlikte benim için çok kötü geçti. İsrail’den döndükten sonra karantinaya alındım, ardından COVID-19’a yakalandım ve yine karantinaya alındım. Rusya’daki yarışmaya katılamadım. Bu süreçte hiç antrenman yapamadım. Aslında olimpiyat kotam dolmuştu ancak bu süreçte düştü. Son şampiyonada madalya kazanmadım ama puanlarımla tekrar kotayı geçtim. Mili takım benden önce ağırlık kampındaydı. Hastalık nedeniyle katılamamıştım. Bu kampa ihtiyacım vardı. Hocalarım benim için 5 kişilik bir ekip kurdu ve bana özel kamp yaptılar”