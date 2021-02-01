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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:55 | Son Güncelleme:

Altın Anahtar Her Kapıyı Açar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Altın Anahtar Her Kapıyı Açar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözlerinin hayatımızın her alanında karşımıza çıktığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Atasözleri dağarcığına bakıldığında, karşımıza çıkan her olayla ilgili mutlaka bir atasözü ile karşılaşıyoruz. Bu atasözlerinden biri de "altın anahtar her kapıyı açar" atasözüdür. Peki, altın anahtar her kapıyı açar atasözünün anlamı nedir ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

Altın anahtar her kapıyı açar atasözü, para ile tüm güçlüklerin üstesinden gelinebileceği, paranın her türlü engeli aşmak konusunda yardımcı olduğu anlamına gelmektedir.

 Altın Anahtar Her Kapıyı Açar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bu atasözü, parayla çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelmektedir. Parası olmayan kişi engelleri herhangi bir şekilde aşamaz. Bunun için de paraya ihtiyacı vardır. Bu atasözündeki altın anahtar para anlamına gelmektedir. Eğer paranız yani altın anahtarınız varsa, tüm kapılar size açılır. Her istediğinizi bu altın anahtar sayesinde elde edebilirsiniz.

 Altın Anahtar Her Kapıyı Açar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Abime engelini aşmak için bir para geldi, ona altın anahtar her kapıyı açar dedim.

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