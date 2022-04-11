Altı şapkalı düşünme tekniği nedir ve nasıl uygulanır? 6 şapkalı düşünme tekniği özellikleri

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Daha çok yaratıcı düşünme yeteneğini öne çıkaran bir yapı olarak altı şapkalı düşünme tekniği öne çıkmaktadır. Yeni fikirler üretmek, nasıl yaratıcı olabileceği hakkında bilgi sağlamak gibi pek çok durum süreç içerisinde yer alır. Bu yönüyle başta çocuklar olmak üzere birçok farklı kişi ve değişik yaş grupları adına önemli bir tekniktir. Özellikle Yaratıcı düşünme ile beraber değişik konuların daha etkili biçimde öğrenilmesine olanak sağlar.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir?

Çocukların yaratıcı düşünme tekniği geliştirmesi için ele alınan ve sıklıkla kullanılan yöntem altı şapkalı düşünme tekniği olarak bilinir. Edward de bono tarafından ortaya çıkarılmış olan altı şapkalı düşünme tekniği, kişinin nasıl yaratıcı fikirler ortaya çıkarabileceğine dair olanak sağlıyor. Böylece yeni fikirler ortaya çıkarmak ile beraber, sıfırdan farklı konular eşliğinde hayal gücünü geniş biçimde kullanma olanağı vermektedir. Bu işin temelinde ise 6 farklı renge sahip şapkanın sırası ile kullanılması üzerinden, yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda fikirlerin ortaya çıkarılması olarak öne çıkar. Böylece bu altı şapka değişik renkler üzerinden ele alınmak suretiyle kullanarak yeni fikirler üretim noktasında güçlü hale gelinir.

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Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nasıl Uygulanır?

Bu tekniğin uygulanması noktasında farklı renklere sahip şapkadan getirdiği unsur ele alınır. Her bir şapka üzerinden rengin farklı biçimlerde etkisi olduğunu söylemek mümkündür.

- Beyaz şapka tarafsız ve objektiftir. Elde olan bilgilerden neyse onun hakkında konuşulur ve düşünce yaratılmaya çalışılır.

- Siyah şapka olumsuz, kötü ve karamsardır. Özellikle bir şeyi neden yapılabileceğine dair durumu ortaya çıkarır.

- Sarı şapka aydınlık, iyimserlik ve umut üzerinden ele alınır. Burada dengeli ve yararlı fikirler ayrılır ve ona göre değerlendirilir.

- Yeşil şapka ise bereket ve verimlilik üzerinden ele alınır. Özgün orijinal fikirlerin ortaya çıkarılması, incelenmesi ve tartışılması üzerine gerçekleşir.

- Mavi şapka serinkanlılığı temsil eder. Mavi şapkadan önce gelen şapkalardaki düşünceleri tartar ve bunları inceler. Böylece cevaplar üzerinden kontrol yapılır.

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Bu şekilde yukarıda öne çıkan şapkalar ve renkleri ile beraber bu renkler üzerinden ele alınacak konular sağlanır. Böylece sırası ile ele alınacak uygulama noktasında herhangi bir konu çok daha etkin bir şekilde öğrenilir. Böylece özellikle çocukların değişik konuları çok daha etkin ve kolay biçimde öğrenmesine olanak tanımaktadır.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Özellikleri

Altı şapkalı düşünme tekniği getirdiği birçok farklı olanak ve özellik bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde çocuklar ile beraber değişik yaş gruplarında yetişkinler farklı konuları öğrenme imkânı elde eder. Tabii özellikle anne ve babalar ile beraber öğretmenlerin, çocuklar için ele aldıkları öğrenme teknikleri içerisinde gelir.

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- Özellikle ilgi çekici konular üzerinden çocukların yaratıcı fikirler ortaya çıkarılmasına olanak verir.

- Düşünme sürecine farklılık getirir.

- Düşünmenin belli bir sistemde gerçekleşmesine olanak tanır.

- Zaman kaybına ciddi oranda önler.

- Çocukların ortak bir dil kullanmasına olanak verir.

- Yaratıcı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkarmasına fırsat verir.

- Hayal gücünü daha güçlü ve geniş hale gelmesine imkan sunar.

Bu şekilde öne çıkan pek çok farklı özellik ile beraber altı şapkalı düşünme tekniği ön plana çıkmaktadır. Özellikle çocuklar için günümüzde yaygın biçimde kullanılan bir öğrenme tekniği olduğunu söylemek mümkün.