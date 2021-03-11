Altı Kaval Üstü Şişhane ne demek? Altı Kaval Üstü Şişhane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimin hikayesi Osmanlı Devletine kadar uzanmaktadır. Deyim o dönemlerde ''Altı Kaval Üstü Şeşhane'' şeklinde telaffuz edilirdi.

Altı Kaval Üstü Şişhane Ne Demek?

Altı Kaval Üstü Şişhane, alakasız durum, birbirine yakışmayan giysi ve uyumsuzluk demektir. Deyimde kaval ve Şişhane kelimeleri ile zıtlığa dikkat çekilir.

Altı Kaval Üstü Şişhane Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Birbirlerine uymayan parça ve yapı. Anlam: Renk ve tasarım olarak birbirine yakışmamış kılık kıyafet. Anlam: Birbirleriyle ilgisi bulunmayan iki şeyin yan yana gelmesi.

Altı Kaval Üstü Şişhane Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Babam, abimin kıyafetlerini görünce altı kaval üstü şişhane diyerek dalga geçti.

2- Bu nasıl bir dekorasyon böyle, altı kaval üstü Şişhane.

3- Altı Kaval Üstü Şişhane deyimi Osmanlı döneminde de yaygınmış.