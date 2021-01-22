Alternatif Akım nedir? AC ne demek? Alternatif Akım özellikleri, kaynakları ve formülleri hakkında bilgi

Alternatif akım yani AC, yalnızca düzensiz olarak değişemeyen tek bir yönde akan doğru akımın yani DC'nin tersine, periyodik bakımdan yönünü tersine çeviren elektrik akımı olarak ifade edilir.

Alternatif Akım Nedir?

Elektrik mühendisliği okuyan öğrenciler ya da bu konuyla ilgili olanlar, çalışmalarına doğru akımı öğrenerek başlamaktadır. Çünkü bu öğrencilerin inşa edeceği dijital elektroniğin çoğunun DC kullanacak olmasıdır. Bununla birlikte, alternatif akımları ve kavramlarını anlamak da önemlidir. Alternatif akımın birçok kullanışlı özelliği ve kullanım durumları vardır.

AC Ne Demek?

AC, alternatif akımı ifade etmenin başka bir yolu olmakla birlikte Alternating Current ifadesinin baş harflerini oluşturmaktadır. Alternating Current'de alternatif akım anlamına gelmektedir.

Bir elektrik yükünün tek yönlü akışı olan doğru akım, belki de en basit elektrik mühendisliği kavramlarından biri olmasına rağmen, kullanımdaki tek elektrik tipi değildir. Hem alternatif akım hem de doğru akım belli bir devrede akan akım tiplerini tanımlar.

Çoğu elektrik kaynağının alternatif akım ürettiğini söylemek mümkün. Bunlardan en önemlisi elektromekanik jeneratörler ve polaritede değişen voltajlardır. Bunlar, zaman içinde pozitif ve negatif arasında tersine döner. Bir alternatör de alternatif akım oluşturmak için kullanılabilir kaynaklar arasında sayılır.

Alternatörde, bir manyetik alan içinde bir tel halkası hızla döndürülür. Tel boyunca elektrik akımı üretilir. Tel döndükçe ve periyodik olarak farklı bir manyetik polariteye girer. Voltaj ve akım tel üzerinde değişir. Bu akım periyodik olarak yön değiştirebilir ve bir alternatif akım devresindeki voltaj periyodik olarak tersine döner çünkü akım yön değiştirme özelliğine sahiptir. Böylece alternatif akım elde edilmiş olur. Alternatif akımın daha çok ev, ofis ve işyerlerinde kullanıldığını görmek mümkündür. Çünkü bu akım türünün uzun mesafede üretilmesi ve taşınması oldukça kolaydır.

Alternatif Akımın Özellikleri

Alternatif akım, düzenli zaman aralıklarında yönünü tersine çeviren bir elektrik akımı olarak açıklanır.

Bu akım türünün akımın özellikleri ise şöyledir;

Frekans f ile gösterilir. Ayrıca voltaj veya akımın bir saniyede sahip olduğu döngü sayısı olarak tanımlanır. Hertz ise frekans birimini ifade eder.

Periyot T ile gösterilir. Bir sinyalin tekrarlanması için gerekli olan zaman aralığı olarak ifade edilebilir. Periyot, frekansın tersi durumundadır.

Tepe ve tepe gerilimi; maksimum ve minimum gerilim arasındaki farkı anlatır.

RMS voltajı, doğru akım gücüne eşdeğer olan ısıtma ile üretilen alternatif akım güç miktarıdır.

Bir jeneratörde alternatif akım üretilebilir. Alternatif akım, elektrik motorlarında kullanım için de harikadır çünkü motorlar ve jeneratörler aynı sisteme sahip cihazlardır. Bir jeneratör ile bir motor arasındaki tek fark, motorun elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmesidir. Motorlar buzdolabı, çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi gibi her türlü cihazda kullanılmaktadır.

Alternatif Akım Kaynakları

Alternatif akım üretebilmenin pek çok yolu vardır. Bunun için AC kaynaklarının neler olduğunu bilmek yeterli olacaktır. Alternatif akım kaynaklarını şöyle sıralamak mümkündür:

Jeneratörler

Alternatör

LC Osilatör

Kristal Osilatör

İnvertörler

Seri dirençli voltajlar da alternatif kaynaklara örnek teşkil eden seçeneklerden biridir. Elektrik devrelerinde en az paraziti oluşturan alternatif akım güneş panellerinden fabrika sistemlerine hatta hidroelektrik santrallere kadar farklı alanlarda kullanılır. Parazitin az olması elektrik hatlarında da AC'nin tercih edilmesinin temelini teşkil eder. Nükleer santraller, doğalgaz santralleri hatta rüzgar santrallerinde de AC'nin kaynaklarından olan jeneratör yardımıyla alternatif akım tercih ediliyor.