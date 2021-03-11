Alt Üst Etmek ne demek? Alt Üst Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Alt Üst Etmek deyimi ile aynı anlama gelen birçok deyim var. Bu deyimler şu şekilde sıralanabilir: ''Altını Üstüne Getirmek'', ''Allak Bullak'' ve ''Karman Çorman''

Alt Üst Etmek Ne Demek?

Alt Üst Etmek, bir şeyi bilerek ya da istemeden karmakarışık hale getirmek demektir. Sadece maddi şeyler için değil duygu ve düşünceler için de bu deyim kullanılır. Örneğin: Hayallerin alt üst olması.

Alt Üst Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Düzenli bir yapının bozulması ya da derli toplu bir odanın dağılması. Anlamı: Yapılan planların bozulması, kurulan hayallerin yıkılması.

Alt Üst Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Kardeşim daha dün topladığım odamı alt üst etmiş.

2- Bana söylediği o sözlerden sonra duygularım alt üst oldu.

3- Bu gelişmeden sonra yaptığımız tüm planlar alt üst oldu.