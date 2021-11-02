Alşimist ne demek, ne anlama gelir? Alşimist kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Alşimist alşimi işi ile uğraşan kimse demektir. Alşimi işi ise geçmiş dönemlerde yaygın olan ve iki şekilde anlamı olan bir iştir.

Alşimist Ne Demektir Ve Ne Anlama Gelir?

Alşimist kelime manası simyager olarak bilinmesinin yanında halk dilinde simyacı olarak bilinen kimsedir. Alşimist değersiz madenleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışan kişidir. Fransızca olarak simyacı veya simyager olarak kabul edilmektedir.

Alşimist elementleri altına dönüştürmeye çalışan bir iş olarak bilinmesinin yanına kimya ile ilgilenir. Aynı zamanda ölümsüzlük iksirini bulmayı da hedeflediği için afaki olarak kabul edilerek bilimden uzak bir anlayışa sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle alşimi işi zamanla simyager ve simyacı olarak farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Alşimist Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil kurumuna göre alşimist kelimesinin sözlük anlamı maddeleri altına dönüştürmeye çalışan kişi anlamında kullanılmaktadır. Simyacı ve simyager olarak adlandırılmaktadır. Alşimist kimyanın kökeni olarak kabul edilmesinin yanında günümüzde kimyadan uzak tutulduğu için simyacı olarak adlandırılmaktadır. Kısaca simyacı ve simyager ile eş anlamlı bir kelimedir.