Alnını Karışlamak ne demek? Alnını Karışlamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Alnını karışlamak hem meydan okuma hem de bir küçümseme cümlesidir. Bununla birlikte tehdit cümlesi olarak da kullanılan deyim dört farklı anlama sahiptir.

Alnını Karışlamak Ne Demek?

Alnını karışlamak deyimi, bir işin çok zahmetli olması demektir. Birini küçümsemek, alaya almak ve üstü kapalı tehdit etmek için de bu deyim kullanılır.

Alnını Karışlamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir işin yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu anlatır. Anlamı: Birini hafife almak. Anlamı: İddialı olunan bir konuda karşı tarafa meydan okumak. Anlamı: Tehdit.

Alnını Karışlamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Beni bu evden çıkartacak olanını alnını karışlarım! (Tehdit)

2- Bu dosyaları iki günde hazırlayan personelin alnını karışlarım. (Küçümseme)

3- Benden daha güzel şiir okuyanının alnını karışlarım. (Meydan okuma)