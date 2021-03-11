Alnından Öpmek ne demek? Alnından Öpmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Alından öpmek normalde bir sevgi gösterisidir. Birçok deyimde olduğu gibi bu deyimde de kelimeler mecazi anlamda kullanılmıştır.

Alnından Öpmek Ne Demek?

Alnından öpmek deyimi, bir kişinin sarf ettiği çabaları ve mücadelesini takdir etmek demektir. Hoşa giden davranışlar ve bizi etkileyen sözlere karşılık olarak da ''alnından öpmek'' deyimini kullanırız.

Alnından Öpmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Birinin elinden çıkan eseri ya da davranışlarını çok beğenmek. Anlamı: Bir insanın kazandığı başarıları tebrik etmek için kullanılan kutlama sözü.

Alnından Öpmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Elde ettiğin bu başarılardan sonra seni alnından öpeceğim!

2- Bu dünyada sayıları az olsa da hala alnından öpülesi insanlar var.

3- Babamın bana ''alnından öpüyorum'' demesi gururumu okşadı.