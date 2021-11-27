Almanca Vücudun Bölümleri - Vücudun Bölümlerinin Tekil Ve Çoğul Halleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

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Her yabancı dili öğrenirken yapılması gereken, kelime çalışmasında konu başlıkları saptayarak örnek cümleler ile yeni bilgileri pekiştirmek olmalıdır; örnek olarak vücut ve vücudun bölümleri konusu gibi.

Almanca Vücudun Bölümleri

Sadece grameri çok iyi bilmek bir yabancı dil öğretim sürecinde asla yeterli değildir. Aynı zamanda kelime dağarcığının da genişlemesi gerekmektedir. Ancak öğrenilen kelimelerin dil bilgisi kurallarına uygun bir biçimde kullanılması için bolca pekiştirme çalışmaları yapılması gerekir.

Almancada isimler öğrenilirken mutlaka artikelleri ile birlikte öğrenilmelidir. Bunun yanında karmaşık bir konu olan Singular ve Plural, yani tekil ve çoğul konusunu kavramak için de isimlerin hem tekil hem de çoğul hallerini birlikte öğrenmek gerekir. Bunun yanında belirli bir konu başlığını seçerek bu çerçevede pratik yapmak doğru ve etkili bir yöntem olacaktır.

Almancada vücut "der Körper" olarak ifade edilir. Vücutlar, yani Körper kelimesinin çoğul hali ise "die Körper"dir. Vücudun bölümlerini de "die Körperteile" olarak ifade etmekteyiz. Şimdi bazı vücut bölümlerinin Almanca karşılığını tekil ve çoğul olarak görelim:

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der Körperteil die Körperteile (vücudun bölümleri)

der Körper die Körper (vücut)

der Kopf die Köpfe (baş,kafa)

das Gesicht die Gesichte (yüz)

die Nase die Nasen (burun)

die Auge die Augen (göz)

der Mund die Munde (ağız)

der Lippe die Lippen (duadak)

der Ohr die Ohren (kulak)

das Haar die Haare (saç)

der Hals die Haelse (boyun)

der Arm die Arme (kol)

der Hand die Haende (el)

der Finger die Finger (parmak)

der Rücken die Rücken (sırt,bel)

der Bein die Beine (bacak)

der Fuss die Füsse (ayak)

Vücudun Bölümlerinin Tekil ve Çoğul Halleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Vücudun bazı bölümlerinin Almanca karşılığını öğrendikten sonra bu kelimeleri bazı cümleler içerisinde kullanalım:

Ahmet hat schwarze Haare. (Ahmet'in siyah saçları var.)

Klaus hat blonde Haare. (Klaus'un sarı saçları var.)

Nicole hat rote Haare. (Nicole'un kızıl saçları var.)

Die Oma hat Rückenschmerzen. (Ninenin sırtı ağrıyor.)

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Claudia Schiffer hat sehr lange Beine. (Claudia Schiffer'in uzun bacakları var.)

Die Elephanten haben grosse Füsse. (Fillerin çok büyük ayakları vardır.)

Ich habe im Winter immer Halsschmerzen. (Benim her kış boğazım ağrır.)

Alle Menschen müssen öfter die Haende waschen, weil es die Pandemie gibt. (Pandemi olduğu için tüm insanların sık sık ellerini yıkamaları zorunludur.)

Meine Schwester hat immer kalte Füsse. (Kız kardeşimin her zaman ayakları üşür.)

Die Menschen haben zwei Arme. (İnsanların iki kolu vardır.)

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Meine Mutter hat schwere Kopfschmerzen. (Annemin çok fazla baş ağrısı var.)

Man muss den Kopf immer war halten. (İnsan başını her zaman sıcak tutmalıdır.)

Jeden morgem muss das Gesicht gut gewaschen werden. (Her sabah yüz çok iyi biçimde yıkanmalıdır.)

Die Finger befinden sich im Hand. (Parmaklar elde bulunurlar.)

Nıcole Kıdmann hat sehr schöne Augen. (Nicole Kıdmann'ın çok güzel gözleri var.)

Der Ohr ist am Kopf. (Kulak kafada yer almaktadır.)