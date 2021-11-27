Almanca Teşekkürler Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Almanca Teşekkürler Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Almanca dili herkes tarafından öğrenilmek istenen bir dildir. Teşekkürler kelimesinin Almanca karşılığı çok zor değildir. Danke schön Almanca teşekkürler anlamına sahiptir.

Almanca Teşekkürler Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Almanca dilinde kullanılan her kelimenin bir anlamı bulunuyor. Almanca öğrenmeye başlayanlar, ana sözcük türlerinin karşılığını öğrenmek istiyor. Her alanda kullanılan teşekkürler kelimesinin Almanca karşılığı da merak ediliyor. Teşekkürler kelimesi Almanca dilinde, danke schön olarak yazılıyor.

Almanca Teşekkürler Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Almanca dilinde teşekkürler anlamına gelen danke schön sözcüğünün nasıl okunduğu merak ediliyor. Danke schön kelimesinin okunuşu dankı şön kelinde olmalıdır. Yazılışıyla aynı şekilde okunan bir kelime değildir.