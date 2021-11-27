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Almanca Tanışma Ve Aile Tanıtma Cümleleleri İle Kelimeleri Konu Anlatımı

Almanca Tanışma Ve Aile Tanıtma Cümleleleri İle Kelimeleri Konu Anlatımı

Yabancı dil öğrenirken yeni sözcükleri ve kavramları bir çatı başlık altında öğrenmek çok yararlı bir yöntemdir. Bu kural Almanca öğrenirken de geçerlidir. Böylelikle hem gramer kuralları öğrenilmekte hem de kavramlar bir bütün olarak kolaylıkla hafıza yerleşmektedir. İşte Almanca aile tanıtma cümleleri, konu anlatımı ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Almanca öğrenirken bazı başlıklar altında konuları kavramak ve dilbilgisi ile birlikte öğrenmek son derece yararlı ve doğru bir yöntemdir. 

 Almanca Tanışma ve Aile Tanıtma Cümleleri 

 Almanca'da "aile, aile tanıtma" başlıkları altında bu kavramlarla ilgili cümlelerin nasıl kurulduğunu ve bu başlık altındaki Almanca kelimeleri kolayca öğrenmek olanaklıdır.

 Almanca dilinde "aile" sözcüğünün karşılığı "Familie" (die). Bilindiği üzere Almanca isimlerin birer "Artikel"i vardır ve her yeni öğrenilen sözcüğü Artikeli ile birlikte öğrenmek gerekir. Aile Tanıtma ifadesinin Almanca karşılığı ise "die Familienvorstellung"dur.

 Almanca olarak aile tanıtım cümleleri kurmak suretiyle kendinizi ve ailenizi tanıtmak için temel bazı kavramları bilmeniz gerekir. Sırasıyla bu kelimelere göz atalım: 

Die Familie Aile 

Die Mutter Anne 

Der Vater Baba 

Die Geschwister Kardeşler 

Der Bruder Erkek kardeş 

Die Schwester Kız kardeş 

Der Grossvater Büyükbaba, dede

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Die Grossmutter Büyükanne, nine 

Die Tante Yenge, hala

Der Onkel Amca, dayı 

Der Student (Erkek ) öğrenci 

Die Studentin (Kız) öğrenci 

Der Lehrer (Erkek) öğretmen 

Die Lehrerin (Kadın) öğretmen 

Konu Anlatımı 

 Aile ile ilgili temel kavramları öğrendikten sonra basit cümlelerle kendinizi ve ailenizi tanıtmanız olanaklıdır. Almanca'da "amca ve dayı" için aynı kelime yani, "der Onkel" kelimesi kullanılır. Yine "hala ve yenge" için de tek bir kelime vardır: "de Tante".

 Kişi "Familienvprstellung" yani ailesini tanıtmak için evvel anne ve babasından bahsederek başlar:

Mein Vater ist Polizist. Meine Mutter ist Lehrerin. (Babam polis, annem öğretmen.) 

Bundan sonra varsa kardeşlerşni tanıtır, kardeşleri yoksa "benim kardeşim yoktur" manasındaki şu cümleyi kurar: 

Ich habe keine Geschwister. 

Kardeşleri varsa, bunları tek tek tanıtır: 

Mein Vorname ist Jan. Mein Nachname ist Bach. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin in 1997 in Hannover geboren. Jetzt lebe ich aber in Düsseldorf. Ich habe grüne Augen und blonde Haare. Ich arbeite als Ingenieure. ( Benim adım Jan, soyadı 

Ich habe einen Bruder. Mein Bruder ist noch klein. Mein Bruder heisst Peter und ist 5 Jahre alt. ( Benim bir erkek kardeşim var. Erkek kardeşim henüz küçük ve 5 yaşındadır.) 

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Ich habe zwei Schwester. Nina und Petra. Sie sind 15 und 9 Jahre alt. ( Benim iki kız kardeşim var. İsimleri Nina ve Petra. Yaşları ise 15 ve 9.) 

Meine Schwester Petra geht in die Grundschule. Sie kann sehr gut Klavier spielen. ( Kız kardeşim Petra ilkokula gidiyor. O, çok güzel piyano çalabiliyor. 

Meine Scwester Nina geht auf das Gymnasium. Sie kannsehr gut Tennis spielen. ( Kız kardeşim Nina liseye gidiyor. Kız kardeşim çok iti tenis oynar.) 

Meine Mutter heisst Elsa. Sie ist in Kanada geboren. Meine Mutter hat 3 Brüder. İch habe 3 Onkel. ( Annemin adı Elsa. Annem Kanada'da dünyaya gelmiş. Annemin 3 erkek kardeşi var. Benim 3 amcam var. 

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Meine Mutter hat eine Schwester. Sie heisst Angela. İch habe eine Tante.(Annemin bir kızkardeşi var. Kız kardeşinin adı Angela. Benim iki teyzem var. 

Mein Vater heisst Klaus.Er ist in 1972 in Paris geboren. Mein Vater hat zwei Schwester. Ich habe zwei Tanten. (Babamın adı Klaus. Babam 1972 yılında Paris'de doğmuş. Babamın iki kız kardeşi var. Benim 2 halam var.)

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