Almanca Tanışma Ve Aile Tanıtma Cümleleleri İle Kelimeleri Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Almanca öğrenirken bazı başlıklar altında konuları kavramak ve dilbilgisi ile birlikte öğrenmek son derece yararlı ve doğru bir yöntemdir.

Almanca Tanışma ve Aile Tanıtma Cümleleri

Almanca'da "aile, aile tanıtma" başlıkları altında bu kavramlarla ilgili cümlelerin nasıl kurulduğunu ve bu başlık altındaki Almanca kelimeleri kolayca öğrenmek olanaklıdır.

Almanca dilinde "aile" sözcüğünün karşılığı "Familie" (die). Bilindiği üzere Almanca isimlerin birer "Artikel"i vardır ve her yeni öğrenilen sözcüğü Artikeli ile birlikte öğrenmek gerekir. Aile Tanıtma ifadesinin Almanca karşılığı ise "die Familienvorstellung"dur.

Almanca olarak aile tanıtım cümleleri kurmak suretiyle kendinizi ve ailenizi tanıtmak için temel bazı kavramları bilmeniz gerekir. Sırasıyla bu kelimelere göz atalım:

Die Familie Aile

Die Mutter Anne

Der Vater Baba

Die Geschwister Kardeşler

Der Bruder Erkek kardeş

Die Schwester Kız kardeş

Der Grossvater Büyükbaba, dede

Haberin Devamı

Die Grossmutter Büyükanne, nine

Die Tante Yenge, hala

Der Onkel Amca, dayı

Der Student (Erkek ) öğrenci

Die Studentin (Kız) öğrenci

Der Lehrer (Erkek) öğretmen

Die Lehrerin (Kadın) öğretmen

Konu Anlatımı

Aile ile ilgili temel kavramları öğrendikten sonra basit cümlelerle kendinizi ve ailenizi tanıtmanız olanaklıdır. Almanca'da "amca ve dayı" için aynı kelime yani, "der Onkel" kelimesi kullanılır. Yine "hala ve yenge" için de tek bir kelime vardır: "de Tante".

Kişi "Familienvprstellung" yani ailesini tanıtmak için evvel anne ve babasından bahsederek başlar:

Mein Vater ist Polizist. Meine Mutter ist Lehrerin. (Babam polis, annem öğretmen.)

Bundan sonra varsa kardeşlerşni tanıtır, kardeşleri yoksa "benim kardeşim yoktur" manasındaki şu cümleyi kurar:

Ich habe keine Geschwister.

Kardeşleri varsa, bunları tek tek tanıtır:

Mein Vorname ist Jan. Mein Nachname ist Bach. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin in 1997 in Hannover geboren. Jetzt lebe ich aber in Düsseldorf. Ich habe grüne Augen und blonde Haare. Ich arbeite als Ingenieure. ( Benim adım Jan, soyadı

Ich habe einen Bruder. Mein Bruder ist noch klein. Mein Bruder heisst Peter und ist 5 Jahre alt. ( Benim bir erkek kardeşim var. Erkek kardeşim henüz küçük ve 5 yaşındadır.)

Haberin Devamı

Ich habe zwei Schwester. Nina und Petra. Sie sind 15 und 9 Jahre alt. ( Benim iki kız kardeşim var. İsimleri Nina ve Petra. Yaşları ise 15 ve 9.)

Meine Schwester Petra geht in die Grundschule. Sie kann sehr gut Klavier spielen. ( Kız kardeşim Petra ilkokula gidiyor. O, çok güzel piyano çalabiliyor.

Meine Scwester Nina geht auf das Gymnasium. Sie kannsehr gut Tennis spielen. ( Kız kardeşim Nina liseye gidiyor. Kız kardeşim çok iti tenis oynar.)

Meine Mutter heisst Elsa. Sie ist in Kanada geboren. Meine Mutter hat 3 Brüder. İch habe 3 Onkel. ( Annemin adı Elsa. Annem Kanada'da dünyaya gelmiş. Annemin 3 erkek kardeşi var. Benim 3 amcam var.

Haberin Devamı

Meine Mutter hat eine Schwester. Sie heisst Angela. İch habe eine Tante.(Annemin bir kızkardeşi var. Kız kardeşinin adı Angela. Benim iki teyzem var.

Mein Vater heisst Klaus.Er ist in 1972 in Paris geboren. Mein Vater hat zwei Schwester. Ich habe zwei Tanten. (Babamın adı Klaus. Babam 1972 yılında Paris'de doğmuş. Babamın iki kız kardeşi var. Benim 2 halam var.)