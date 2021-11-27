Almanca Sıklık Zarfları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
Dünya Meryemi konuşuyor Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...Dünya Meryem'i konuşuyor! Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...#Manş Denizi
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
Kura sonrası Portekizden dikkat çeken analiz Stefan Kuntz detayı: Şenol Güneş gidince...Kura sonrası Portekiz'den dikkat çeken analiz! Stefan Kuntz detayı: 'Şenol Güneş gidince...'#Türkiye-Portekiz
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Almanca Sıklık Zarfları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Sıklık Zarfları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Yabancı dil öğrenirken bazı dil bilgisi kurallarını bolca cümle içinde kullanmak gerekmektedir. Böylece hem öğrenilen konu pekişmekte hem de pratik kazanılabilmektedir. İşte Almanca dil bilgisinin önemli konusu olan sıklık zarfları nedir, nasıl kullanılır ve örnek cümleler ile konuyu geniş ve anlaşılır biçimde sizin için derledik.

Haberin Devamı

 Almanca sıklık zarfları pratik yapılarak, cümle içerisinde kullanılmak suretiyle öğrenilebilecek bir konu başlığıdır. 

 Almanca Sıklık Zarfları 

 "Die Haeufigkeitsadverbien" yani sıklık zarfları konusu ele alınırken önce konuyu açıklamak gerekmektedir. Bilhassa günlük yaşam akışı içerisinde çok kullanılan Haeufigkeitsadverbien, iyi bilindiği ve pratik yapılarak pekiştirildiğinde son derece faydalı olacaktır.

 Almana konuşurken sıklık zarfları yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunları bilmek ve doğru kullanmak oldukça faydalı olacaktır. Bir iş, eylem veya olayın ne kadar sıklıkla yapıldığını anlatan bu zarflar: 

İmmer Her zaman 

Manchmal Bazen 

Jeden Tag Her gün 

Jede Woche Her hafta 

Jeden Monat Her ay 

Jedes Jahr Her yıl 

Oft Sıkça 

Selten Nadiren 

Nie Hiç 

Haberin Devamı

Meistens Çoğunlukla, genellikle, genelde 

Almanca Sıklık Zarfları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

 Almanca pratik konuşma dilinde kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak olan sıklık zarflarını örnek cümleler ile izah etmek yararlı olacaktır. 

Bir işin, eylemin sürekli, her zaman yapıldığı anlatılırken kullanılabilecek sıklık zarfı "immer"dir. Ich gehe immer gern zur Arbeit. (Ben işime her zaman severek giderim.) 

 Mein Vater kauft immer im Kıosk ein. ( Babam her zaman Büfeden alışveriş yapar.)

 Meine Mutter geht immer in die Baeckerei. ( Annem her zaman pastaneye gider.) 

Bir işlem, eylem veya durumun bazen gerçekleştiğini anlatırken kullanılan sıklık zarfı "manchmal"dır. Manchmal gehe ich zur Oper. ( Bazen operaya giderim.) 

 Die Nacbarn kommen manchmal zu uns. ( Komşular bazen bize gelirler.)

 Manchmal regnet es hier sehr viel. ( Bazen buraya çok fazla yağmur yağmaktadır.) 

.Bir iş, eylem veya durumun her gün gerçekleştiğini anlatmak isterken de sıklık zarfı olan "jeden Tag" kullanılır. Mein Bruder geht jeden Tag in die Schule. ( Erkek kardeşim her gün okula gitmektedir.) 

 Mein Onkel macht jeden Tag Sport. (Amcam her gün spor yapmaktadır.)

 İm Winter regnet es hier jeden Tag. ( Kışın burada her gün yağmur yağmaktadır.) 

Bir iş, eylem veya durumun her hafta gerçekleştiği ise "jede Woche" sıklık zarfı ile anlatılır. Jede Woche kommt die Oma zu uns. ( Her hafta nine bize geliyor.) 

Haberin Devamı

 Jede Woche habe ich Tanzstunden. ( Her hafta benim dans dersim var.)

 Jede Woche kaufen wier im Supermarkt ein. (Biz her hafta marketten alışveriş yaparız.) 

Bir eylem, iş ve durumun her ay tekrar ettiğini anlatmak için ise "jeden Monat" sıklık zarfı kullanılır. Wir zahlen jeden Monat die Miete der Wohnung. ( Biz her ay evin kirasını ödüyoruz.) 

 Mein Bruder studiert in Heidelberg und kommt jeden Monat nach Hause. (Erkek kardeşim Heidelber'de okumaktadır ve her ay eve gelmektedir.)

 Meine Freundin Sabine geht jeden Monat zum Friseur. ( Kız arkadaşım Sandra her ay kuaföre gitmektedir.) 

Haberin Devamı

Bir eylem, iş veya durumun her yıl olduğunu anlatmak için "jedes Jahr" sıklık zarfı kullanılır. Wir gehen jedes Jahr in Urlaub. ( Biz her yıl tatile gideriz.) 

Bir eylem, iş veya durumun sıklıkla gerçekleştiğini anlatmak için "oft" sıklık zarfı kullanılır. İch gehe oft ins Kino. ( Ben sıklıkla sinemaya giderim.) 

Bir iş, eylem veya durumun nadiren olduğu ise "selten" sıklık zarfı ile anlatılır. Wir gehen selten ins Museum. (Biz nadiren müzeye gideriz.)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen