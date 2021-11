Haberin Devamı

Almanca sıklık zarfları pratik yapılarak, cümle içerisinde kullanılmak suretiyle öğrenilebilecek bir konu başlığıdır.

Almanca Sıklık Zarfları

"Die Haeufigkeitsadverbien" yani sıklık zarfları konusu ele alınırken önce konuyu açıklamak gerekmektedir. Bilhassa günlük yaşam akışı içerisinde çok kullanılan Haeufigkeitsadverbien, iyi bilindiği ve pratik yapılarak pekiştirildiğinde son derece faydalı olacaktır.

Almana konuşurken sıklık zarfları yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunları bilmek ve doğru kullanmak oldukça faydalı olacaktır. Bir iş, eylem veya olayın ne kadar sıklıkla yapıldığını anlatan bu zarflar:

İmmer Her zaman

Manchmal Bazen

Jeden Tag Her gün

Jede Woche Her hafta

Jeden Monat Her ay

Jedes Jahr Her yıl

Oft Sıkça

Selten Nadiren

Nie Hiç

Haberin Devamı

Meistens Çoğunlukla, genellikle, genelde

Almanca Sıklık Zarfları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca pratik konuşma dilinde kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak olan sıklık zarflarını örnek cümleler ile izah etmek yararlı olacaktır.

Bir işin, eylemin sürekli, her zaman yapıldığı anlatılırken kullanılabilecek sıklık zarfı "immer"dir. Ich gehe immer gern zur Arbeit. (Ben işime her zaman severek giderim.)

Mein Vater kauft immer im Kıosk ein. ( Babam her zaman Büfeden alışveriş yapar.)

Meine Mutter geht immer in die Baeckerei. ( Annem her zaman pastaneye gider.)

Bir işlem, eylem veya durumun bazen gerçekleştiğini anlatırken kullanılan sıklık zarfı "manchmal"dır. Manchmal gehe ich zur Oper. ( Bazen operaya giderim.)

Die Nacbarn kommen manchmal zu uns. ( Komşular bazen bize gelirler.)

Manchmal regnet es hier sehr viel. ( Bazen buraya çok fazla yağmur yağmaktadır.)

.Bir iş, eylem veya durumun her gün gerçekleştiğini anlatmak isterken de sıklık zarfı olan "jeden Tag" kullanılır. Mein Bruder geht jeden Tag in die Schule. ( Erkek kardeşim her gün okula gitmektedir.)

Mein Onkel macht jeden Tag Sport. (Amcam her gün spor yapmaktadır.)

İm Winter regnet es hier jeden Tag. ( Kışın burada her gün yağmur yağmaktadır.)

Bir iş, eylem veya durumun her hafta gerçekleştiği ise "jede Woche" sıklık zarfı ile anlatılır. Jede Woche kommt die Oma zu uns. ( Her hafta nine bize geliyor.)

Haberin Devamı

Jede Woche habe ich Tanzstunden. ( Her hafta benim dans dersim var.)

Jede Woche kaufen wier im Supermarkt ein. (Biz her hafta marketten alışveriş yaparız.)

Bir eylem, iş ve durumun her ay tekrar ettiğini anlatmak için ise "jeden Monat" sıklık zarfı kullanılır. Wir zahlen jeden Monat die Miete der Wohnung. ( Biz her ay evin kirasını ödüyoruz.)

Mein Bruder studiert in Heidelberg und kommt jeden Monat nach Hause. (Erkek kardeşim Heidelber'de okumaktadır ve her ay eve gelmektedir.)

Meine Freundin Sabine geht jeden Monat zum Friseur. ( Kız arkadaşım Sandra her ay kuaföre gitmektedir.)

Haberin Devamı

Bir eylem, iş veya durumun her yıl olduğunu anlatmak için "jedes Jahr" sıklık zarfı kullanılır. Wir gehen jedes Jahr in Urlaub. ( Biz her yıl tatile gideriz.)

Bir eylem, iş veya durumun sıklıkla gerçekleştiğini anlatmak için "oft" sıklık zarfı kullanılır. İch gehe oft ins Kino. ( Ben sıklıkla sinemaya giderim.)

Bir iş, eylem veya durumun nadiren olduğu ise "selten" sıklık zarfı ile anlatılır. Wir gehen selten ins Museum. (Biz nadiren müzeye gideriz.)