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Almanca Sıfatlar Örnek Cümleleler İle Konu Anlatımı

Almanca Sıfatlar Örnek Cümleleler İle Konu Anlatımı

Günümüz dünyasında iletişim oldukça hızlanmış ve iletişim araçları sosyal medya sayesinde çokça artış göstermiştir. Dünyanın bir ucundan bir başka ucundaki kişi ile iletişim kurmak artık çok kolay hale gelmiştir. Bu da bir başka sebep olarak kişilerin yabancı dil ya da diller öğrenmesini motive etmektedir. Almancada İngilizce dilinden sonra en fazla rağbet gören yabancı dil olma özelliğini korumaktadır. İşte Almanca dil öğrenirken sıfatlar, Almanca sıfatların örnek cümlelerle anlatımı ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Yabancı dili öğrenirken sadece gramere yoğunlaşmak eksik bir yaklaşımdır, kelime öğrenilirken bunları konu başlıkları altında ve cümle kurarak pekiştirmek gerekmektedir, bilhassa sıfatların öğrenilmesinde izlenmesi gereken bir yoldur. 

 Almanca Sıfatlar 

Bilindiği üzere sıfat; aslında varlıkların daha iyi ve doğru tanıtımın yarayan sözcüklerdir. Bu sözcükleri yani sıfatları isimlerin önüne getirerek varlıkların rengini, durumunu, şeklini ve sayısını belirtmek olanaklıdır. 

Sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak iki başlık altında incelenir. Almanca gramerinde sıfatlara "Adjektiv" adı verilmektedir. İşte bu Adjektivler isimlerin veya diğer sıfatların önüne getirilerek miktar, konum, sıra, renk, durum, biçim ya da insanda bıraktığı duygu gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türleridir. Almanca'da en fazla kullanılan bazı sıfatları ve Türkçe anlamlarını aşağıda şöyle sıralamak mümkündür: 

schwer ağır, zor 

alt eski, yaşlı 

sauer ekşi, yaşlı 

winzig çok küçük, minik 

klein küçük 

fleissig çalışkan 

voll dolu 

schnell hızlı 

modern modern 

schön güzel 

weich yumuşak 

hart sert 

laut gürültülü, sesli 

leise sessiz 

dunkel karanlık 

hell aydınlık 

reich zengin 

arm fakir 

weit uzak, geniş 

eng dar 

unbekannt tanınmayan, ünsüz 

bekannt ünlü 

gesund sağlıklı 

ungesund sağlıksız 

gut iyi 

kalt soğuk 

heiss sıcak 

kurz kısa 

lang uzun 

langsam yavaş 

schnell hızlı 

fleissig çalışkan 

faul tembel 

traurig üzgün 

krank hasta 

gesund sağlıklı 

teuer pahalı 

billig ucuz 

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Almanca Sıfatlar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı 

 Adjektiv Deklination, yani Almanca sıfat çekimleri ayrı bir başlık altında incelenmesi gereken geniş kapsamlı bir konudur. Burada Adjektivleri bazı örnek cümleler içerisinde kullanalım: 

Die Schüler auf dem Gymnasium sind sehr fleissig. ( Gymnasium'da okuyan öğrenciler çok çalışkanlar.) 

Das Kind ist sehr gesund und die Eltern sind deshalb sehr glücklich. (Çocuk çok sağlıklı ve ebeveynleri bu nedenle çok mutlular.)

Unser Hund ist sehr faul und sitzt den ganzen Tag im Garten. (Biizm köpeğimiz çok tembel ve tüm gün sadece bahçede oturmaktadır.) 

Weil es Sommer ist, ist es am Aben noch sehr hell. (Yaz mevsimi olduğu için akşamları hala ortalık aydınlık.) 

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Der Tanzunterricht dauert sehr kurz. (Dans dersi çok kısa sürer.) 

Meine Mutter hat sich ein langes Abendkleid eingekauft. (Annem kendine uzun bir gece elbisesi satın aldı.) 

Das Maedchen ist noch klein um in die Schule zu gehen. (Kız çocuğu okula gitmek için henüz çok küçük.) 

Die Schauspielerin Greta Garbo ist sehr schön. ( Oyuncu Greta Garbo çok güzel.) 

Meine Schule ist sehr weit weg von zu Hause. (Benim okulum eve çok uzak.)

 Das Computer ist sehr teuer. (Bilgisayar çok pahalı.) 

Das Kino ist sehr laut.(Sinema çok gürültülü.) 

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Wolfang von Geothe ist ein bekannter deutscher Schriftsteller. Wolfang von Goethe çok tanınmış bir Alman yazar. 

Robert de Niro ist ein berühmter Star. (Robert de Niro ünlü bir star.) 

Bill Gates ist ein reicher Mann. (Bill B-Gates zengin bir adam.) 

Norwegen ist im Winter sehr kalt. (Norveç kış aylarında çok soğuktur.)

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