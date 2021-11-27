Almanca Sıfatlar Örnek Cümleleler İle Konu Anlatımı

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Yabancı dili öğrenirken sadece gramere yoğunlaşmak eksik bir yaklaşımdır, kelime öğrenilirken bunları konu başlıkları altında ve cümle kurarak pekiştirmek gerekmektedir, bilhassa sıfatların öğrenilmesinde izlenmesi gereken bir yoldur.

Almanca Sıfatlar

Bilindiği üzere sıfat; aslında varlıkların daha iyi ve doğru tanıtımın yarayan sözcüklerdir. Bu sözcükleri yani sıfatları isimlerin önüne getirerek varlıkların rengini, durumunu, şeklini ve sayısını belirtmek olanaklıdır.

Sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak iki başlık altında incelenir. Almanca gramerinde sıfatlara "Adjektiv" adı verilmektedir. İşte bu Adjektivler isimlerin veya diğer sıfatların önüne getirilerek miktar, konum, sıra, renk, durum, biçim ya da insanda bıraktığı duygu gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türleridir. Almanca'da en fazla kullanılan bazı sıfatları ve Türkçe anlamlarını aşağıda şöyle sıralamak mümkündür:

schwer ağır, zor

alt eski, yaşlı

sauer ekşi, yaşlı

winzig çok küçük, minik

klein küçük

fleissig çalışkan

voll dolu

schnell hızlı

modern modern

schön güzel

weich yumuşak

hart sert

laut gürültülü, sesli

leise sessiz

dunkel karanlık

hell aydınlık

reich zengin

arm fakir

weit uzak, geniş

eng dar

unbekannt tanınmayan, ünsüz

bekannt ünlü

gesund sağlıklı

ungesund sağlıksız

gut iyi

kalt soğuk

heiss sıcak

kurz kısa

lang uzun

langsam yavaş

schnell hızlı

fleissig çalışkan

faul tembel

traurig üzgün

krank hasta

gesund sağlıklı

teuer pahalı

billig ucuz

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Almanca Sıfatlar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Adjektiv Deklination, yani Almanca sıfat çekimleri ayrı bir başlık altında incelenmesi gereken geniş kapsamlı bir konudur. Burada Adjektivleri bazı örnek cümleler içerisinde kullanalım:

Die Schüler auf dem Gymnasium sind sehr fleissig. ( Gymnasium'da okuyan öğrenciler çok çalışkanlar.)

Das Kind ist sehr gesund und die Eltern sind deshalb sehr glücklich. (Çocuk çok sağlıklı ve ebeveynleri bu nedenle çok mutlular.)

Unser Hund ist sehr faul und sitzt den ganzen Tag im Garten. (Biizm köpeğimiz çok tembel ve tüm gün sadece bahçede oturmaktadır.)

Weil es Sommer ist, ist es am Aben noch sehr hell. (Yaz mevsimi olduğu için akşamları hala ortalık aydınlık.)

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Der Tanzunterricht dauert sehr kurz. (Dans dersi çok kısa sürer.)

Meine Mutter hat sich ein langes Abendkleid eingekauft. (Annem kendine uzun bir gece elbisesi satın aldı.)

Das Maedchen ist noch klein um in die Schule zu gehen. (Kız çocuğu okula gitmek için henüz çok küçük.)

Die Schauspielerin Greta Garbo ist sehr schön. ( Oyuncu Greta Garbo çok güzel.)

Meine Schule ist sehr weit weg von zu Hause. (Benim okulum eve çok uzak.)

Das Computer ist sehr teuer. (Bilgisayar çok pahalı.)

Das Kino ist sehr laut.(Sinema çok gürültülü.)

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Wolfang von Geothe ist ein bekannter deutscher Schriftsteller. Wolfang von Goethe çok tanınmış bir Alman yazar.

Robert de Niro ist ein berühmter Star. (Robert de Niro ünlü bir star.)

Bill Gates ist ein reicher Mann. (Bill B-Gates zengin bir adam.)

Norwegen ist im Winter sehr kalt. (Norveç kış aylarında çok soğuktur.)