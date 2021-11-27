Almanca Sıfatlar Örnek Cümleleler İle Konu Anlatımı

Yabancı dili öğrenirken sadece gramere yoğunlaşmak eksik bir yaklaşımdır, kelime öğrenilirken bunları konu başlıkları altında ve cümle kurarak pekiştirmek gerekmektedir, bilhassa sıfatların öğrenilmesinde izlenmesi gereken bir yoldur.
Almanca Sıfatlar
Bilindiği üzere sıfat; aslında varlıkların daha iyi ve doğru tanıtımın yarayan sözcüklerdir. Bu sözcükleri yani sıfatları isimlerin önüne getirerek varlıkların rengini, durumunu, şeklini ve sayısını belirtmek olanaklıdır.
Sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak iki başlık altında incelenir. Almanca gramerinde sıfatlara "Adjektiv" adı verilmektedir. İşte bu Adjektivler isimlerin veya diğer sıfatların önüne getirilerek miktar, konum, sıra, renk, durum, biçim ya da insanda bıraktığı duygu gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türleridir. Almanca'da en fazla kullanılan bazı sıfatları ve Türkçe anlamlarını aşağıda şöyle sıralamak mümkündür:
schwer ağır, zor
alt eski, yaşlı
sauer ekşi, yaşlı
winzig çok küçük, minik
klein küçük
fleissig çalışkan
voll dolu
schnell hızlı
modern modern
schön güzel
weich yumuşak
hart sert
laut gürültülü, sesli
leise sessiz
dunkel karanlık
hell aydınlık
reich zengin
arm fakir
weit uzak, geniş
eng dar
unbekannt tanınmayan, ünsüz
bekannt ünlü
gesund sağlıklı
ungesund sağlıksız
gut iyi
kalt soğuk
heiss sıcak
kurz kısa
lang uzun
langsam yavaş
schnell hızlı
fleissig çalışkan
faul tembel
traurig üzgün
krank hasta
gesund sağlıklı
teuer pahalı
billig ucuz
Almanca Sıfatlar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı
Adjektiv Deklination, yani Almanca sıfat çekimleri ayrı bir başlık altında incelenmesi gereken geniş kapsamlı bir konudur. Burada Adjektivleri bazı örnek cümleler içerisinde kullanalım:
Die Schüler auf dem Gymnasium sind sehr fleissig. ( Gymnasium'da okuyan öğrenciler çok çalışkanlar.)
Das Kind ist sehr gesund und die Eltern sind deshalb sehr glücklich. (Çocuk çok sağlıklı ve ebeveynleri bu nedenle çok mutlular.)
Unser Hund ist sehr faul und sitzt den ganzen Tag im Garten. (Biizm köpeğimiz çok tembel ve tüm gün sadece bahçede oturmaktadır.)
Weil es Sommer ist, ist es am Aben noch sehr hell. (Yaz mevsimi olduğu için akşamları hala ortalık aydınlık.)
Der Tanzunterricht dauert sehr kurz. (Dans dersi çok kısa sürer.)
Meine Mutter hat sich ein langes Abendkleid eingekauft. (Annem kendine uzun bir gece elbisesi satın aldı.)
Das Maedchen ist noch klein um in die Schule zu gehen. (Kız çocuğu okula gitmek için henüz çok küçük.)
Die Schauspielerin Greta Garbo ist sehr schön. ( Oyuncu Greta Garbo çok güzel.)
Meine Schule ist sehr weit weg von zu Hause. (Benim okulum eve çok uzak.)
Das Computer ist sehr teuer. (Bilgisayar çok pahalı.)
Das Kino ist sehr laut.(Sinema çok gürültülü.)
Wolfang von Geothe ist ein bekannter deutscher Schriftsteller. Wolfang von Goethe çok tanınmış bir Alman yazar.
Robert de Niro ist ein berühmter Star. (Robert de Niro ünlü bir star.)
Bill Gates ist ein reicher Mann. (Bill B-Gates zengin bir adam.)
Norwegen ist im Winter sehr kalt. (Norveç kış aylarında çok soğuktur.)