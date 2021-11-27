Almanca Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Almanca Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Özellikle kişi ailesine, eşine, sevgilisine ve arkadaşlarına olan sevgisini gün içerisinde seni seviyorum cümlesiyle ifade edebilmektedir. Almancada bu ifade ''ich liebe dich'' şeklinde yazılır ve seni seviyorum anlamına gelir.

Almanca Seni Seviyorum Ne Demek ve Nasıl Yazılır?

Kişinin, kişiye veya herhangi bir canlıya sevgisini belirtmek için seni seviyorum ifadesi en çok kullanılan ifadelerden biridir. Bunun yanı sıra Almancada bu ifade ''ich liebe dich'' şeklinde yazılır ve seni seviyorum demektir.

Almanca Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Almanca kelime ya da cümleleri kullanırken daha çok kelimeler boğazdan gelecek şekilde telaffuz edilmesi gerekir.

Almancada ich liebe dich ifadesi ''iş lîbi diş'' şeklinde kullanılır ve seni seviyorum anlamına gelmektedir.